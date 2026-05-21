Παπανικολάου: «Περιμένω ένα κόκκινο ΟΑΚΑ» (vid)

Ο Κώστας Παπανικολάου στις δηλώσεις του πριν από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στάθηκε στην εικόνα που περιμένει να έχει το «Τ-Center».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Στην εικόνα που περιμένει να αντικρύσει: «Ένα κόκκινο ΟΑΚΑ».

Στο εάν υπάρχει κάποιος παίκτης που όταν τον βλέπει θεωρεί σίγουρη τη νίκη: «Δεν είναι δουλειά ενός παίκτη μόνο, όλοι χρειάζεται να είμαστε στην ίδια σελίδα. Το αυριανό ματς δεν έχει δεύτερη ευκαιρία».

Στο μυστικό χαρακτηριστικό του φετινού Ολυμπιακού που τον έκανε να ξεχωρίσει: «Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια λέξη-κλειδί για να απαντήσω σε αυτό. Σίγουρα, ο τρόπος που δουλέψαμε όλη τη χρονιά».

Στο εάν είναι πιο δύσκολο να φτάσεις σε ένα Final Four ή να διαχειριστείς την ευθύνη ενός Final Four: «Το ότι έχουμε καταφέρει να πάμε σε 5 σερί Final Four δεν σημαίνει ότι είαι δεδομένο, οπότε και τα δυο κομμάτια είναι εξίσου δύσκολα».