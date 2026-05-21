Δευτέρα ή Τρίτη κάνουν πρεμιέρα στο Παρίσι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα της πρώτης μέρας του Roland Garros (24/5).

Το πάνω μέρος του ταμπλό των ανδρών και των γυναικών, όπου βρίσκονται αντίστοιχα Στέφανος και Μαρία. θα μπει στη μάχη του χωμάτινου σλαμ τη Δευτέρα (25/5) και την Τρίτη (26/5).

Ο Τσιτσιπάς, θυμίζουμε, θα παίξει με τον Αλεξάντρ Μουλέρ, ενώ η Σάκκαρη θα αναμετρηθεί με τη Λίντα Νόσκοβα.

Το κάτω μέρος του ταμπλό ανδρών και γυναικών θα ξεκινήσει Κυριακή (24/5) και Δευτέρα (25/5).

H πρώτη μέρα έχει Νόβακ Τζόκοβιτς, Σάσα Ζβέρεφ, Τέιλορ Φριτζ, Ζοάο Φονσέκα, Μίρα Αντρέεβα και Μπελίντα Μπέντσιτς.

Τα ματς που θα γίνουν την πρώτη μέρα: