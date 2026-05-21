Τσιτσιπάς και Σάκκαρη στη βραδιά του Μονφίς (vids)

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ήταν καλεσμένοι του Γκαέλ Μονφίς στο event προς τιμήν του στο Philippe Chatrier.

Η Μαρία, μάλιστα, ένωσε τις δυνάμεις της με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και οι δυο τους έφτασαν μέχρι τον τελικό του μίνι τουρνουά μεικτών διπλών, αλλά ηττήθηκαν 10-6 από το πρόσωπο της βραδιάς και τη σύζυγό του Ελίνα Σβιτολίνα!

Aυτή ήταν και η... πρώτη νίκη του Μονφίς επί του Τζόκοβιτς, αφού ο Σέρβος έχει στο tour 20 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις!

Μαρία και Νόλε, πάντως, είχαν κάποια προβλήματα... συνεννόησης στο ξεκίνημα της συνεργασίας του, όπου ηττήθηκαν με 10-8 από Στέφανο Τσιτσιπά και Ντόνα Βέκιτς.

Όπως και να έχει, ήταν μια ξεχωριστή βραδιά για τον χαρισματικό Γάλλο, που αποχαιρετάει φέτος το Roland Garros και ολοκληρώνει την καριέρα του στο τέλος της σεζόν.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν οι Γιάνικ Σίνερ, Σάσα Ζβέρεφ, Ναόμι Οσάκα, Τζο Γουίφριντ Τσονγκά και Ρισάρ Γκασκέ.

Will Monfils beat Novak for the first time in his career? #RolandGarros pic.twitter.com/aJ30BFR8vo — Roland-Garros (@rolandgarros) May 21, 2026