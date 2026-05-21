Γιούρτσεβεν: «Περίεργο να επιστρέφω εδώ, αγαπώ τους πρώην συμπαίκτες μου» - Τι είπε για Ολυμπιακό και Φενέρ

Ο Όμερ Γιούρτσεβεν βρίσκεται στην Αθήνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Final Four, παρότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, και μίλησε για την επιστροφή του στο T-Center, τον Παναθηναϊκό και τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.

«Δυστυχώς έχασα το deadline για το Final 4 με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι περήφανος που ανήκω στη Ρεάλ. Έκαναν απίστευτη δουλειά για να βρεθούν εδώ» δήλωσε αρχικά για την ομάδα του ο Τούρκος σέντερ και απάντησε για την πρώην ομάδα του:

«Ο Παναθηναϊκός είχε μια τρελή σειρά από 0-2 σε 3-2. Αγαπάω τους πρώην συμπαίκτες μου. Αυτό είναι το μπάσκετ. Για εμένα, είναι περίεργο να επιστρέφω εδώ υπό διαφορετικές συνθήκες».

Για το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, είπε: «Θα είναι μια μάχη ισορροπιών. Νομίζω πως η Φενέρ είναι καλύτερη από πλευράς ρυθμού και θα έχει πλεονέκτημα αν ακουμπήσει τη μπάλα στη ρακέτα και τη βγάζει προς τα έξω. Ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατός στη ρακέτα.

Δεν έχω καμία προτίμηση για τον τελικό, έχουμε εστιάσει στη Βαλένθια. Το μόνο που μετράει είναι η νίκη στον ημιτελικό».