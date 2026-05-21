Απάντηση Τζόσεφ σε ισραηλινό Μέσο για τον Ναν: «Αν πιστεύεις πως δεν έχω την ίδια επιδραστικότητα, είσαι τρελός»! (vid)

Ο Τζόσεφ κατά τη διάρκεια της media day ρωτήθηκε για τη σύγκριση με τον Κέντρικ Ναν, με την απάντησή του να είναι άκρως αισιόδοξη, αναφέροντας πως μπορεί να είναι και ο ίδιος τόσο επιδραστικός όσο ο άσος του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Sport5»:

«Ο Ναν είναι ένας φανταστικός παίκτης. Κάνει ακραία πράγματα, είναι σκόρερ, καλός ηγέτης, παλεύει και παίζει δυνατά σε κάθε ματς. Είναι ένας φανταστικός τύπος. Είναι 100% υπέροχος, αλλά αν νομίζεις πως δεν μπορώ να έχω την ίδια επιδραστικότητα, είσαι τρελός»!