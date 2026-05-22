Γκουαρντιόλα: «Στην Σίτι χρειάζεται νέος προπονητής - Δεν θα προπονήσω για καιρό»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα τόνισε πως θα μείνει για καιρό εκτός πάγκων μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι, για την οποία ανέφερε πως χρειάζεται νέο προπονητή.

Μετά από μια δεκαετία και είκοσι τίτλους, ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι έναν χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου του.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελευταίο του αγώνα με την Άστον Βίλα, ο Γκουαρντιόλα τόνισε πως η Μάντσεστερ Σίτι είχε ανάγκη μια αλλαγή στον πάγκο για να φρεσκάρει την ομάδα, ενώ ανέφερε πως θα μείνει για καιρό μακριά από την προπονητική.

«Δέκα χρόνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα και πιστεύω ότι η Μάντσεστερ Σίτι χρειάζεται έναν νέο προπονητή, νέα ενέργεια, με αυτούς τους απίστευτους παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή, ώστε να αρχίσει να γράφει ένα νέο κεφάλαιο. Δεν απαντώ. Δεν υπάρχουν σχέδια να προπονήσω για κάποιο διάστημα. Διαφορετικά, θα ήμουν εδώ. Χρειάζομαι να κάνω ένα βήμα πίσω· δεν θα προπονήσω για κάποιο καιρό».