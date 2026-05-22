Η θερμή αγκαλιά Λεσόρ με Ζοτς και ο Σάρας στην «πράσινη» παρέα (vid)

Πώς αντέδρασε ο Ματίας Λεσόρ όταν είδε χθες βράδυ τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς; Τα ελληνογαλλικά του Σάρας, το τραπέζι με τους πρώην πράσινους και η απομόνωση του Μπαρτζώκα. Όλα σε ένα βίντεο.

Σε εστιατόριο βρέθηκαν χθες τυχαία ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μαζί με πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού, όπως οι Διαμαντίδης, Παπαπέτρου, ενώ σε άλλο τραπέζι βρισκόταν ο Ματίας Λεσόρ.

Αυτό μετέδωσε ο Γιώργος Λιάγκας στην πρωινή του εκπομπή του στον ΑΝΤ1, εκφράζοντας μάλιστα την απορία για την παρουσία του Γιασικεβίτσιους σε εστιατόριο, ενώ ο φίλος του Γιώργος Μπαρτζώκας του είπε ότι όλοι είναι... αποκλεισμένοι στο ξενοδοχείο με τις αποστολές.

Ο Λεσόρ σηκώθηκε από το τραπέζι του και έσπευσε να αγκαλιάσει θερμά τον Ομπράντοβιτς, όταν ο έμπειρος τεχνικός έφτασε στο τραπέζι του.

Ο Γιασικεβίτσιους αποχώρησε κατά τα μεσάνυχτα από το εστιατόριο και φεύγοντας πέρασε από το τραπέζι των «πρασίνων», όπου εκείνοι τον ρωτούσαν τι θα κάνει στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Ο Λιθουανός απάντησε με κάτι... ελληνογαλλικά.