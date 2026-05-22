DENZA Chopard Z9GT: Ένα κόσμημα στο Φεστιβάλ των Καννών

Η DENZA, η premium μάρκα του Ομίλου BYD με επίκεντρο την τεχνολογία, παρουσιάζει μια εντυπωσιακή one-off έκδοση της ναυαρχίδας της, Z9GT, με αφορμή την παρουσία της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026. Προϊόν συνεργασίας με τον φημισμένο ελβετικό οίκο πολυτελών κοσμημάτων Chopard, επίσημο συνεργάτη του Cannes Film Festival, το DENZA Chopard Z9GT θα προσφερθεί στο 32ο amfAR Gala Cannes — τη λαμπερή φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποιείται στο περιθώριο του φεστιβάλ με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για την έρευνα κατά του AIDS.

Βασισμένο στη φιλοσοφία της DENZA «Technology Drives Elegance», το Z9GT εκφράζει τη συνύπαρξη προηγμένης ηλεκτρικής τεχνολογίας και της χειροποίητης δεξιοτεχνίας ενός ελβετικού οίκου υψηλής ωρολογοποιίας και κοσμηματοποιίας. Η DENZA προσφέρει τη ναυαρχίδα της στην κατηγορία των grand tourers, την προηγμένη τεχνολογία και το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, ενώ η Chopard προσθέτει στοιχεία αποκλειστικότητας, κληρονομιάς και savoir-faire, μετατρέποντας το όχημα σε κόσμημα της σύγχρονης αυτοκίνησης.

Η Stella Li, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Η DENZA πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στο Palais Garnier στο Παρίσι μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, επομένως η συνεργασία μας με τη Chopard αποτελεί μία φυσική εξέλιξη. Το DENZA Chopard Z9GT εκφράζει ιδανικά τον τρόπο με τον οποίο η προηγμένη τεχνολογία μπορεί να ενσωματώνεται με φυσικό, σχεδόν αόρατο τρόπο, ενώ παράλληλα αναδεικνύει πώς ένας οίκος εκλεπτυσμένης πολυτέλειας μπορεί να απογειώσει ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι’ αυτή τη συνεργασία και χαρούμενοι που συμβάλλει ουσιαστικά στο amfAR Gala Cannes και στη συγκέντρωση πόρων για την έρευνα κατά του AIDS.»

Η Caroline Scheufele, καλλιτεχνική διευθύντρια και συνπρόεδρος της Chopard, δήλωσε: «Στην Chopard πιστεύουμε ότι η αληθινή πολυτέλεια βρίσκεται στο συναίσθημα και στη λεπτομέρεια. Μέσα από αυτή την εξαιρετική συνεργασία, μεταμορφώσαμε το DENZA Z9GT σε ένα κινούμενο κόσμημα, στο οποίο κάθε στοιχείο αντανακλά το πάθος μας για τη δεξιοτεχνία και τη διαρκή αναζήτηση της ομορφιάς.»

Στο εσωτερικό του Z9GT, τα σχεδιαστικά στοιχεία της Chopard διαμορφώνουν διακριτικά την ατμόσφαιρα της καμπίνας. Οι επενδύσεις κοσμούνται με λεπτομέρειες από αμέθυστο, μια άμεση αναφορά στον κόσμο της υψηλής κοσμηματοποιίας του Οίκου και μια πολύτιμη, απρόσμενη πινελιά πολυτέλειας. Ενσωματωμένοι στα χειριστήρια του cockpit, οι μοβ πολύτιμοι λίθοι δημιουργούν μια μοναδική οπτική και απτική εμπειρία, που συναντά κανείς συνήθως μόνο στον κόσμο της Haute Joaillerie, υπογραμμίζοντας τον συλλεκτικό χαρακτήρα της δημιουργίας.

Το tailor-made Z9GT διαθέτει επίσης ειδική επεξεργασία επενδύσεων, με το εμβληματικό «C» της Chopard κεντημένο στα προσκέφαλα και ενσωματωμένο στο φωτισμό «light carpet». Το λογότυπο της Chopard τοποθετείται διακριτικά στην επιφάνεια ασύρματης φόρτισης smartphone, ενώ η οθόνη infotainment 17,3 ιντσών του Z9GT θα αποτυπώνει ένα ειδικά σχεδιασμένο θέμα της Chopard.

Συμπληρωματικά, η Chopard προσφέρει δύο εξαιρετικά ρολόγια, σχεδιασμένα ως ένα αρμονικό «His & Hers» ζευγάρι, που αντικατοπτρίζει τη συμμετρία, την ισορροπία και τη διττότητα του Z9GT. Το Happy Sport 36 mm από 18 καρατιών ethical rose gold, με διαμάντια σε τεχνική snow-setting και ένα custom-made charm της DENZA, συνδυάζεται με το Alpine Eagle 41 mm από 18 καρατιών ethical rose gold, με διακριτική χάραξη DENZA στην πίσω πλευρά της κάσας. Μαζί, εκφράζουν μια κοινή γλώσσα ακρίβειας, κομψότητας και σύγχρονης, εκλεπτυσμένης πολυτέλειας.

Η εμπειρία δεν σταματά στο αυτοκίνητο, αλλά επεκτείνεται μέσα από μια σειρά χειροποίητων αποσκευών της Shiro, σχεδιασμένων ως αποκλειστικό αξεσουάρ για το Z9GT. Οι αποσκευές αποτελούν μέρος της φιλανθρωπικής εκδήλωσης του amfAR Gala Cannes, ενώ η συνεργασία συνολικά αναδεικνύει τη φιλοσοφία της Chopard, που αντιμετωπίζει το αυτοκίνητο όχι απλώς ως μέσο μετακίνησης, αλλά ως έκφραση ενός ολοκληρωμένου τρόπου ζωής.

Το πακέτο αυτό λειτουργεί ως το τέλειο συμπλήρωμα ενός θαλάμου επιβατών που συνδυάζει δέρματα υψηλής ποιότητας και ξύλινες επενδύσεις με σύγχρονες τεχνολογίες, όπως το ηχοσύστημα 20 ηχείων υψηλής ακουστικής πιστότητας της γαλλικής Devialet.

Το DENZA Chopard Z9GT συνδυάζει επιρροές από τον κόσμο της μόδας με τις τεχνολογικές του καινοτομίες, που το αναδεικνύουν σε μια ξεχωριστή πρόταση: τρεις ηλεκτροκινητήρες για σταθερότητα και ευελιξία, ισχύ άνω των 1.150 ίππων, επιτάχυνση 0-100 km/h σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα και, χάρη στην τεχνολογία FLASH Charging, δυνατότητα πλήρους επαναφόρτισης της μπαταρίας σε μόλις εννέα λεπτά.

Το DENZA Chopard Z9GT αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας «Technology Drives Elegance». Αντλώντας έμπνευση από τον κόσμο της υψηλής ραπτικής, το Z9GT αποκαλύπτεται κάτω από ένα ειδικά σχεδιασμένο, oversized κάλυμμα που παραπέμπει σε αισθητική πασαρέλας. Η στιγμή της αποκάλυψης αποτυπώνει το πνεύμα της συνεργασίας, όπου ο σχεδιασμός, η τεχνολογία και η εμπειρία συνυπάρχουν σε απόλυτη ισορροπία.

Σχετικά με την DENZA

Η DENZA είναι η premium μάρκα κινητικότητας του Ομίλου BYD, με έμφαση στον σχεδιασμό και την τεχνολογία. Συνδυάζει εκλεπτυσμένο design ευρωπαϊκής επιρροής με πλατφόρμες και τεχνολογίες αιχμής, προσφέροντας μοναδικά χαρακτηριστικά στην premium κατηγορία. Η μάρκα ιδρύθηκε το 2010 ως κοινοπραξία μεταξύ της BYD και της Daimler και παρουσίασε το πρώτο της όχημα το 2014. Το 2026 εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά με αρχική γκάμα τριών μοντέλων, με πρώτο το εκλεπτυσμένο και υψηλής τεχνολογίας Z9GT.

Σχετικά με την Chopard

Η Chopard, γνωστή ως «the Artisan of Emotions», ιδρύθηκε το 1860 και συνεχίζει να διατηρεί την κληρονομιά της υψηλής χειροποίητης δεξιοτεχνίας μέσα από σύγχρονες και ηθικά υπεύθυνες δημιουργίες. Από τον Ιούλιο του 2018, αποτελεί τον πρώτο οίκο πολυτελείας που χρησιμοποιεί 100% ethical gold στην παραγωγή όλων των ρολογιών και κοσμημάτων της, ενώ έχει αναπτύξει το δικό της Lucent Steel™ με ποσοστό ανακύκλωσης 80% για τα ατσάλινα ρολόγια της.