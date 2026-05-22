Μπιρτς στο SDNA: «Ήρωας μας ο Μπόλντγουιν - Έτσι θα αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό»

Ο Κεμ Μπιρτς μίλησε στο SDNA ενόψει του ημιτελικού της Φενέρ κόντρα στον Ολυμπιακό (18:00), στάθηκε στο τι πρέπει να κάνει η τουρκική ομάδα για να σταματήσει την επιθετική λειτουργία των «ερυθρολεύκων», ενώ χαρακτήρισε ήρωα της σεζόν τον Ουέιντ Μπόλντγουιν.

Λίγες ώρες έμειναν πριν το πρώτο τζάμπολ στο Final-4 της Αθήνας, με την Φενέρ και τον Ολυμπιακό να κοντάρονται στο πρώτο ημιτελικό (18:00).

Ο πρώην «ερυθρόλευκος» Κεμ Μπιρτς μετρά τρεις συμμετοχές στην τελική φάση της Euroleague, με την πρώτη του να είναι την σεζόν 2016/17 με την φανέλα του Ολυμπιακού εκεί που οι Πειραιώτες ηττήθηκαν από το σημερινή αντίπαλο τους. Μάλιστα ο Αμερικανός ψηλός μετρά 2/2 προκρίσεις σε τελικούς Final-4 με τελευταία να είναι η περσινή με την τουρκική ομάδα.

Ο Μπιρτς μίλησε στο SDNA για τον... ήρωα της ομάδας κατά την διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, απαντώντας τον Ουέιντ Μπόλντγουιν, ενώ σημείωσε το πως σκοπεύει να αντιμετωπίσει η ομάδα του Σάρας το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πως αισθάνεται τις τελευταίες μέρες ενόψει του Final-4: «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Περάσαμε ένα δύσκολο διάστημα στο τέλος της σεζόν. Υπήρξαν αμφιβολίες, αλλά επιστρέψαμε σαν ομάδα, σαν σύνολο και τώρα είμαστε εδώ».

Για το πως προετοιμάζεται όλο αυτό το διάστημα σε συνδυασμό με τους αγώνες του πρωταθλήματος: «Πρέπει να προπονείσαι σκληρά. Προπονηθήκαμε σήμερα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες εδώ. Πρέπει να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται για αύριο».

Ο Ολυμπιακός διαθέτει την καλύτερη επίθεση με πολλά όπλα στην φαρέτρα του. Πως σκοπέυει η Φενέρμπαχτσες να σταματήσει την επιθετική λειτουργεία των «ερυθρολεύκων»; «Πρέπει να παίξουμε επιθετική άμυνα. Πρέπει να τους δυσκολέψουμε και να μην τους κάνουμε να νιώσουν άνετα. Έτσι μπορείς να τους αντιμετωπίσεις».

Αν έπρεπε την φετινή σεζόν να διαλέξεις έναν ήρωα την φετινή σεζόν ποιον θα επέλεγες: «Θα έλεγα ο Ουέιντ, ξεκάθαρα ο Ουέιντ Μπόλντγουιν».