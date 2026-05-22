Τι συμβαίνει με τους τραυματίες του ΠΑΟΚ: Τα δεδομένα για τους Μεϊτέ, Μιχαηλίδη, Μύθου και Κωνσταντέλια

Με αρκετά ανοιχτά ζητήματα έκλεισε η σεζόν για τον ΠΑΟΚ καθώς τα προβλήματα τραυματισμού και οι ενοχλήσεις συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.

Η σεζόν μπορεί να ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή (17/5) για τον ΠΑΟΚ όσον αφορά τους αγώνες, όμως τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους Θεσσαλονικείς.

Το πιο «σοβαρό» ζήτημα είναι αυτό του Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος αγωνίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες με το πρόβλημα στο ισχίο να τον ταλαιπωρεί. Μάλιστα, ο θηριώδης χαφ βρέθηκε στη Γαλλία και συμβουλεύτηκε έναν προσωπικό του ιατρό. Η απόφαση που λήφθηκε είναι να ακολουθήσει μία αγωγή και να πάει συντηρητικά ενόψει της νέας σεζόν, που ξεκινάει στα τέλη Ιουνίου.

Με ενοχλήσεις αγωνίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια των playoffs και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, λόγω της επιβάρυνσης στο γόνατο, μετά και την αρθροσκόπηση που είχε υποβληθεί στα τέλη του 2025. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός συνεχίζει την αγωγή και μετά το πέρας της σεζόν.

Πιο καθησυχαστικές οι ενδείξεις για τον Ανέστη Μύθου, ο οποίος αποκόμισε μυϊκό πρόβλημα μετά το ματς της Λεωφόρου, χωρίς να εκπέμπει ανησυχία, ακολουθώντας θεραπευτική αγωγή. Τέλος, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται με τη σειρά του στη λίστα των παικτών που ακολουθούν θεραπείες, μετά από ενοχλήσεις στη μέση.

Σε κάθε περίπτωση όλοι βρίσκονται σε επαφή με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και έχουν λάβει σχετικές οδηγίες, παρά το γεγονός πως έχουν αναχωρήσει ήδη για τις διακοπές τους.