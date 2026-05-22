Οι αλήθειες που κανείς δεν παραδέχεται ανοικτά και το διάβημα της Αθήνας με την «άδεια» του Νετανιάχου

Υπάρχουν πράγματα στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα που όλοι γνωρίζουν, αλλά ουδείς τα παραδέχεται ανοικτά. για παράδειγμα, ουδείς λέει το προφανές, πως η χώρα μας διαθέτει τόση πληθώρα οπλικών συστημάτων λόγω Τουρκίας.

Επισήμως η Ελλάδα και η εκάστοτε κυβέρνηση διαψεύδει αυτές τις αλήθειες, ώστε να μην προκληθεί ένταση με την γείτονα, αλλά και για να δείχνουμε καλό πρόσωπο στη διεθνή κοινότητα. Γιατί τα λέω αυτά; Επειδή μερικές φορές μου φαίνεται πως κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας σε αυτή τη χώρα…

Γιατί έχουμε Patriot

Διάβασα για παράδειγμα τα όσα είπε ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του «Κύκλου Ιδεών» και αποκόμισα αυτήν ακριβώς την αίσθηση. Πως δηλαδή ο υπουργός Άμυνας βγάζει από το καπέλο του νέους ισχυρισμούς, που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. «Εάν χρειαζόταν “Patriot” για να αντιμετωπιστεί η τουρκική απειλή, προφανώς επί πάρα πολλά χρόνια που τους έχουμε, κάποια ελληνική Κυβέρνηση, κάποιο Γενικό Επιτελείο θα τους είχε τοποθετήσει εκεί ή σε κάποιο άλλο νησί του Ανατολικού Αιγαίου» είπε.

Μα οι Patriot έχουν βεληνεκές 150 με 160 χιλιόμετρα, άρα καλύπτουν και περιοχές στα ενδότερα της Τουρκίας. Και τους μετακινήσαμε σε νησιά και τον Έβρο για να πιάσουν «νωρίτερα» πυραύλους που θα έρχονται από το Ιράν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό…

