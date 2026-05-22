Η Ράγιο Βαγιεκάνο έδειξε τι σημαίνει οικογένεια: Οι παίκτες κάλυψαν τα εισιτήρια οπαδών για τον τελικό!

Η Ράγιο Βαγιεκάνο ετοιμάζεται να ζήσει τη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της, καθώς θα αγωνιστεί στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας για το Conference League στις 27 Μαΐου στη Λειψία

Λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο αγώνα, αρκετοί φίλαθλοι της ομάδας έπεσαν θύματα διαδικτυακής απάτης μέσω ψεύτικης διαφήμισης στα social media και κινδύνευσαν να χάσουν το ταξίδι τους στον τελικό.

Η ιστορία προκάλεσε άμεσα κινητοποίηση στις τάξεις των οπαδών, οι οποίοι ξεκίνησαν διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής στήριξης για να βοηθήσουν όσους εξαπατήθηκαν.

Η πρωτοβουλία έφτασε μέχρι τα αποδυτήρια της Ράγιο, με τον αρχηγό Όσκαρ Βαλεντίν να ενημερώνει τους συμπαίκτες του για την κατάσταση. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας αποφάσισαν να αναλάβουν δράση και κάλυψαν οι ίδιοι το κόστος των εισιτηρίων, ώστε οι φίλαθλοι να μπορέσουν να βρεθούν κανονικά στο πλευρό της ομάδας τους στον ιστορικό τελικό.

Η κίνηση αυτή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ιδιαίτερο δεσμό που ενώνει τη Ράγιο με τον κόσμο της, αποδεικνύοντας πως ο σύλλογος παραμένει πιστός στις αξίες της αλληλεγγύης.