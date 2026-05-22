Εθνική Αγγλίας: Με εκπλήξεις η αποστολή για το Μουντιάλ - Εκτός Πάλμερ, Φόντεν και Αλεξάντερ-Άρνολντ

Ο Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε την 26μελή αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ 2026, με αρκετές ηχηρές απουσίες να ξεχωρίζουν από τις επιλογές του Γερμανού τεχνικού.

Εκτός λίστας έμειναν οι Κόουλ Πάλμερ, Φιλ Φόντεν, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και Χάρι Μαγκουάιρ, σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες αποφάσεις πριν από τη διοργάνωση.

Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή (22/5), με τα «τρία λιοντάρια» να μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού του καλοκαιριού.

Παρά τις σημαντικές απουσίες, ο Τούχελ επέλεξε ένα ρόστερ με ισορροπία εμπειρίας και νεανικού ταλέντου, ποντάροντας σε παίκτες όπως οι Τζουντ Μπέλιγχαμ, Μπουκάγιο Σάκα και Χάρι Κέιν.

Στην αποστολή βρίσκονται επίσης αρκετά νέα πρόσωπα, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να δείχνει διάθεση ανανέωσης ενόψει της προσπάθειας της Αγγλίας για διάκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.



Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον), Ντιν Χέντερσον (Κρίσταλ Πάλας), Τζέιμς Τράφορντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Αμυντικοί: Ρις Τζέιμς, (Τσέλσι), Έζρι Κόνσα (Άστον Βίλα), Τζάρελ Κουάνσα (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι), Μαρκ Γκεΐ (Μάντσεστερ Σίτι), Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Νίκο Ο’Ράιλι (Μάντσεστερ Σίτι), Τζεντ Σπενς (Τότεναμ), Τίνο Λιβραμέντο (Νιούκαστλ)

Μέσοι: Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ), Έλιοτ Άντερσον (Νότιγχαμ), Κόμπι Μέινου (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Τζόρνταν Χέντερσον (Μπρέντφορντ), Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα), Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ), Εμπερέτσι Έζε (Άρσεναλ)

Επιθετικοί: Χάρι Κέιν (Μπάγερν), Ίβαν Τόνι (Αλ Αχλί), Όλι Γουότκινς (Άστον Βίλα), Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ), Μάρκους Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ), Νόνι Μαντουέκε (Άρσεναλ).