Ξεπεράστηκε το μπέρδεμα με τα εισιτήρια του Final 4: Οι οπαδοί λαμβάνουν τα mail, ενώ υπάρχει και άλλη λύση

Εξομαλύνεται η κατάσταση με τα εισιτήρια για τους ημιτελικούς του Final 4.

Σιγά-σιγά λύνεται το πρόβλημα που είχε προκύψει με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final 4 της Euroleague, που αρχίζει το απόγευμα στο T- Center στην Αθήνα. Από το πρωί υπήρχε μια διάχυτη ανησυχία στις τάξεις των οπαδών όλων των ομάδων, καθώς δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα mail για τα εισιτήρια, για τα δύο σημερινά παιχνίδια.

Μάλιστα, υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες προς τη Euroleague, καθώς πρόκειται για εισιτήρια από τις πλατφόρμες της και είχε εξεταστεί και το σενάριο να καθυστερήσει το τζάμπολ του Ολυμπιακός-Φενέρ, που είναι προγραμματισμένο για τις 18:00.

Ωστόσο, η κατάσταση άρχισε να εξομαλύνεται, καθώς τα mail άρχισαν να αποστέλλονται στους οπαδούς, ενώ υπάρχει μια εναλλακτική λύση για όσους δεν το λάβουν έγκαιρα.

Η διοργανώτρια αρχή καλούσε τους φιλάθλους που έχουν αγοράσει εισιτήριο, να μπουν με το ID τους στην ιστοσελίδα της εκεί που υπάρχει διαθέσιμο σε PDF μορφή το εισιτήριο.

Ακόμη και με αυτό, όπως επισημαίνεται, θα μπορέσουν να φτάσουν στο γήπεδο και να μπουν σε αυτό για να παρακολουθήσουν τους σημερινούς αγώνες.