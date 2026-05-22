Απίθανο βίντεο: Ρομπότ έγινε viral προσπαθώντας να χορέψει α λα Μάικλ Τζάκσον - Σκόνταψε, έπεσε και... λιποθύμησε

Ρομπότ προσπάθησε να χορέψει σαν τον Μάικλ Τζάκσον και κατέληξε σωριασμένο στη σκηνή προκαλώντας αμηχανία στους δεκάδες θεατές που παρακολουθούσαν το σόου.

Ένα απίστευτα αστείο βίντεο από την Κίνα έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, δείχνοντας ένα ανθρωποειδές ρομπότ να επιχειρεί να μιμηθεί τις διάσημες χορευτικές κινήσεις του Michael Jackson, μόνο που η παράσταση δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα ρομποτικής της εταιρείας Future Era στο Σενζέν της Κίνας, όπου το ρομπότ παρουσίαζε μια χορογραφία εμπνευσμένη από το θρυλικό «Billie Jean». Μάλιστα, προσπάθησε να εκτελέσει ακόμη και το εμβληματικό «moonwalk» του «Βασιλιά της Ποπ».

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα πράγματα πήραν καταστροφική τροπή.

A Robot has gone viral after failing spectacularly to dance like Michael Jackson



Hilarious 🤣🤣 pic.twitter.com/f1Nf4VFhnw — Basil the Great (@BasilTheGreat) May 20, 2026

Το ανθρωποειδές έχασε την ισορροπία του, σκόνταψε στη σκηνή και κατέρρευσε μπροστά στους θεατές.

Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και αμέτρητα σχόλια, σύμφωνα με το FOXnews.

Η πιο ξεκαρδιστική στιγμή, πάντως, ήρθε λίγο αργότερα, όταν ένας εργαζόμενος ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να σέρνει το «άψυχο» ρομπότ εκτός πλάνου, σαν να επρόκειτο για πραγματικό τραυματισμένο χορευτή μετά από αποτυχημένη παράσταση.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν πως η σκηνή έμοιαζε βγαλμένη από κωμική ταινία επιστημονικής φαντασίας, ενώ άλλοι αστειεύτηκαν ότι ίσως τα ρομπότ να μην είναι ακόμη έτοιμα να κατακτήσουν τον κόσμο ειδικά αν δεν μπορούν να ολοκληρώσουν ούτε ένα moonwalk.

Πηγή: iefimerida.gr