Πολλές οι ισοπαλίες της Ντάνταλκ, επιστροφή στις νίκες για την πρωταθλήτρια Σάμροκ

Πέντε ισοπαλίες σε οκτώ εκτός έδρας παιχνίδια μετράει η Ντάνταλκ, η οποία φιλοξενείται απόψε από την Ντρόχεντα. Για την ίδια αγωνιστική του ιρλανδικού πρωταθλήματος, τη 18η, η πρωτοπόρος Σάμροκ Ρόβερς θα επιδιώξει να επιστρέψει στις επιτυχίες απέναντι στην προτελευταία Σλίγκο Ρόβερς.

Δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και μια ήττα για την Ντρόχεντα απέναντι στην Ντάνταλκ στα τελευταία 7 μεταξύ τους. Στα τρία τελευταία εντός έδρας η Ντρόχεντα παραμένει αήττητη (2-1-0).

Η Ντρόχεντα δεν ήταν κακή απέναντι στη Γουότερφορντ και άξιζε κάτι περισσότερο από την ήττα με 2-1, ένα αποτέλεσμα που ήρθε με αμφιλεγόμενο πέναλτι στο 95’. Ήταν η 8η αποτυχία της στις 17 αυτές αγωνιστικές και έπεσε στην 8η θέση της κατάταξης. Εντός έδρας μετράει 3-2-3 με 8-8 τέρματα. Η Ντάνταλκ υποχρέωσε σε ήττα με 1-0 την πρωτοπόρο Σάμροκ Ρόβερς, χάρη σε ένα φανταστικό γκολ του 26χρονου αμυντικού Γουίλσον, ο οποίος έπιασε ένα τρομερό σουτ πριν η μπάλα σκάσει στο έδαφος. Ο τερματοφύλακας Μινόγκ ήταν πολύ καλός και κράτησε ανέπαφη την εστία του. Με το τρίποντο αυτό η Ντάνταλκ παρέμεινε στην 4η θέση. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Γουίλσον. Τα 7/17 παιχνίδια της έληξαν ισόπαλα, με απολογισμό στα εκτός έδρας 1-5-2 και 12-17 τέρματα. Είναι πιθανό απέναντι στην επίσης μαχητική την περασμένη αγωνιστική Ντρόχεντα να πάρει ακόμη έναν βαθμό.

Η πρωταθλήτρια Ιρλανδίας στις 5 από τις 6 τελευταίες σεζόν, Σάμροκ Ρόβερς, δημιούργησε πολύ καλές ευκαιρίες για να σκοράρει στο Ντάνταλκ, είχε και δοκάρι στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά έφυγε τελικά χωρίς βαθμούς από το «Όριελ Παρκ». Παρ’ όλ’ αυτά, διατηρήθηκε στην κορυφή, δεδομένου και του ότι ηττήθηκε και η 2η της βαθμολογίας, Σεντ Πάτρικς. Εντός έδρας παραμένει αήττητη, με 7 νίκες και 1 ισοπαλία και 16-5 τέρματα σε 8 παιχνίδια. Στις αρχές Ιουλίου, όταν το Μουντιάλ θα βρίσκεται στη φάση των «16», θα παίξει στον 1ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Τέταρτη σερί αγωνιστική χωρίς τρίποντο έμεινε η Σλίγκο Ρόβερς, χάνοντας 4-1 εντός έδρας από την 7η Γκάλγουεϊ. Στο 18’ ισοφάρισε με πέναλτι το γκολ που δέχτηκε στο 5’, αλλά στο 29’ βρέθηκε ξανά πίσω στο σκορ. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 73’ και το 74’. Έχει σημειώσει τα λιγότερα γκολ στο πρωτάθλημα, 12 σε 17 ματς, σκόραρε ωστόσο στους 5/7 τελευταίους αγώνες της. Από την άλλη, ηττήθηκε στις 7/9 πιο πρόσφατες παρουσίες της στην έδρα της Σάμροκ.

Παρά την ήττα της, η Σάμροκ έδειξε καλά στοιχεία στο ματς με την Ντάνταλκ και έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη Σλίγκο Ρόβερς, η οποία βρίσκει τελευταία τον δρόμο προς τα δίχτυα.

