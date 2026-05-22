Μπάχαλο ώρες πριν το τζάμπολ του Final 4: Οπαδοί δεν έχουν λάβει τα εισιτήριά τους

Αρκετοί οπαδοί δεν έχουν λάβει ακόμα τα mail με τα εισιτήριά τους για το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε.

Αντίστροφα μετρούν οι φίλοι του μπάσκετ για το πρώτο τζάμπολ του Final-4 της Euroleague, ωστόσο έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα με τα εισιτήρια των ημιτελικών.

Οι περισσότεροι από τους 550 φίλους του Ολυμπιακού που έχουν αγοράσει εισιτήρια για τον αγώνα από την Euroleague ακόμη δεν έχουν λάβει τα σχετικά mail με τα απαραίτητα στοιχεία για τα εισιτήριά τους για να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο. Το ίδιο ισχύει και με τους οπαδούς των άλλων ομάδων που αγόρασαν εισιτήριο μέσω της ιστοσελίδας της διοργανώτριας.

Γίνεται προσπάθεια από τη Euroleague να λυθεί άμεσα το ζήτημα, που έχει να κάνει με τη διασταύρωση στοιχείων των οπαδών, προκειμένου να λάβουν έγκαιρα τα mail για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.

Αν συνεχιστούν οι καθυστερήσεις, δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να καθυστερήσει το τζάμπολ του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε.