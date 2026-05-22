Final 4: Ποιοι σταθμοί του ΗΣΑΠ λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων

Αλλαγές θα έχουν σήμερα τα δρομολόγια των τρένων και αιτία είναι η διεξαγωγή του Final 4 στο Telekom Center.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΛΑΣ σήμερα, Παρασκευή, 22 Μαΐου, ο σταθμός Θησείο από τις 13:00 και ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια συρμών, που δεν θα πραγματοποιούν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό.

Οι σταθμοί θα ανοίξουν ξανά για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων.