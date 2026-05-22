Η Λανς θέλει να γράψει ιστορία, η Νις με το... μυαλό της αλλού

Η Λανς θα προσπαθήσει να γράψει ένα από τα καλύτερα κεφάλαια στην ιστορία της, κατακτώντας τον πρώτο της Κύπελλο Γαλλίας, όταν (22/5-22:00) αντιμετωπίσει της Νις, η οποία-από τη μεριά της- θα προσπαθήσει κυρίως να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της λίγες μέρες πριν από τα κρίσιμα playoffs παραμονής.

Η Λανς κατάφερε να φτάσει στο «Stade de France», έχοντας νικήσει τη Λιόν στα προημιτελικά και την Τουλούζ, την Κυπελλούχο του 2023, στα ημιτελικά, για να προκριθεί στον τέταρτο τελικό της.

Δεύτερη στο πρωτάθλημα πίσω από την Παρί Σεν Ζερμέν, η Λανς φτάνει στον τελικό γεμάτη αυτοπεποίθηση.



Έχοντας εξασφαλίσει την θέση της στο Champions League, η Λανς πλησιάζει τον πρώτο της τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας από το 1998 με «μεγάλη ηρεμία».



Το μόνο σύννεφο στον ορίζοντα είναι η απουσία του Αυστριακού διεθνή, Σαμσόν Μπαϊντού, ο οποίος τραυματίστηκε στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη εβδομάδα.

Η Νις προκρίθηκε στον τελικό μετά την απροσδόκητη νίκη της Στρασμπούρ (2-0), ελπίζει να σώσει τη σεζόν της με το Κύπελλο Γαλλίας, το μόνο φωτεινό σημείο σε μια εφιαλτική σεζόν 2025-2026. Αλλά χάνοντας από την Οσέρ (2-1) και φέρνοντας ισοπαλία με τη Μετς (0-0) στους δύο τελευταίους αγώνες της για τη Ligue 1, η Νις θα χρειαστεί να συμμετάσχει στα playoffs εναντίον της Σεντ-Ετιέν, προσπαθώντας να παραμείνει στη Ligue 1.



Τα playoffs αποτελούν προτεραιότητα για τη Νις. «Η προτεραιότητα της Νις δεν είναι πλέον» το Κύπελλο Γαλλίας, παραδέχτηκε με πικρία ο Ζαν-Πιερ Ριβέρ το βράδυ της Κυριακής.

«Η μόνη φιλοδοξία που μπορούμε να έχουμε είναι να βγούμε από αυτό και να παραμείνουμε στη Ligue 1», συνέχισε ο πρόεδρος της Νις.



Στα χαρτιά, δεν είναι μια ομάδα που βρίσκεται στην 16η θέση της Ligue 1. Είχε μια δύσκολη σεζόν, αλλά το Κύπελλο Γαλλίας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό».