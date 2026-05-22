Ταχύτερο το δίδυμο Λάτβαλα - Μαεκάβα στο shakedown του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε διαδρομή μήκους 3,39 χιλιομέτρων, λίγο έξω από τη Λαμία, η οποία αποτελεί φέτος το κέντρο του αγώνα. Ο Φινλανδός οδηγός δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει την τρίτη του νίκη στα Ελληνικά χώματα.

Τα περισσότερα από τα 14 πληρώματα που έλαβαν μέρος εξάντλησαν τα τέσσερα περάσματα, έχοντας την δυνατότητα να σημειώσουν τις τελευταίες ρυθμίσεις στα ιστορικά τους αυτοκίνητα, λίγες ώρες πριν την έναρξη του δεύτερου γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων. Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων και συμπεριλαμβάνεται και στο αντίστοιχο Κύπελλο Χώματος.

Την ταχύτερη επίδοση σημείωσαν οι Γιάρι Μάτι Λάτβαλα και Τομίγια Μαεκάβα. Πιο συγκεκριμένα ο Φινλανδός οδηγός, Λατβάλα, πίσω από το τιμόνι της Toyota Celica Turbo 4WD ST185, σημείωσε τέσσερα περάσματα από το shakedown, ρίχνοντας συνεχώς τον χρόνο του, και δείχνοντας έτοιμος να διεκδικήσει την τρίτη του νίκη στα Ελληνικά χώματα.

Το ίδιο ίσχυσε και για τους Τζισλέν Ντε Μέβιους-Ζοάν Ζαλέ, που βελτίωναν τις επιδόσεις τους σε κάθε πέρασμα. Οι Βέλγοι αγωνίζονται στο φετινό Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις με νέο αυτοκίνητο, ένα Subaru Impreza 555. Πέτυχαν την δεύτερη ταχύτερη επίδοση στο shakedown και θέλουν να φτάσουν στον τερματισμό, κάτι που δεν κατάφεραν στις δύο προηγούμενες παρουσίες τους στον αγώνα.

Με ίδιο αυτοκίνητο, οι Κρις Ρόζενμπεργκερ. και Νίκολα Γιάνουσκε Μπλάιχερ σημείωσαν τρία περάσματα από το shakedown και φαίνονται έτοιμοι για καλύτερους χρόνους.

Από ελληνικής πλευράς, οι Αχιλλέας Χριστοδούλου και Ευθύμιος Σούκουλης με Mitsubishi Lancer Evo VI έκαναν αναγνωριστικά περάσματα στην αρχή, ανεβάζοντας ρυθμό στη συνέχεια και στον αγώνα αναμένεται να είναι ανταγωνιστικοί απέναντι στα Impreza στην κατηγορία 5.

Το δίδυμο με τον βετεράνο Βέλγο Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Γκρεγκουάρ Ντε Μέβιους-Αντρέ Λέι ήρθε για άλλη μια φορά στη χώρα μας με ένα Nissan Sunny Gti-R.

Τέσσερα περάσματα σημείωσαν από το shakedown οι νέοι, Νέμο Μάτσα-Μάουρο Μαρκιόνι με Ford Escort RS1800 MKII, ενώ οι Αυστραλοί Ντάρυν και Στιούαρτ Σνουκς προτίμησαν να περάσουν δύο φορές από τη διαδρομή του shakedown με το Ford Escort RS1800 MKII.

Το comeback στα ελληνικά χώματα και για τους Τσέχους Όλντριχ Κόβαρικ Τζ.-Μάρεκ Κάπιτς με Skoda Favorit 136L. Το πλήρωμα δεν φάνηκε να δυσκολεύεται να προσαρμοστεί και πραγματοποίησε εντυπωσιακά περάσματα από το shakedown.

Εντυπωσιακοί και πάλι οι Νίκος Παυλίδης-Δημήτρης Κουμποτής με το Fiat 131 Racing με στόχο στον αγώνα και τους βαθμούς, ακολουθώντας φέτος όλο το θεσμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων.

Από την πλευρά τους οι Φίλιπ Τόμας-Ντάρεν Ντέιβιντσον (Ford Escort RS1800 MKII) δοκίμασαν τις τελευταίες ρυθμίσεις, ενώ με ένα Nissan 240RS έλαβαν μέρος στη διαδικασία οι Θέμης Χαλκιάς- Μάριος Τσαούσογλου.

Οι Δημήτρης Τρίκαρδος-Κωνσταντίνος Βερυκάκης (Ford Escort RS2000 MKI) έκαναν νωρίς τα περάσματα τους, και στον αγώνα τους περιμένουμε σαφώς ταχύτερους. Με σχολαστικότητα, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών χωματόδρομων, κινήθηκαν στο shakedown οι Αυστριακοί Georg Reitsperger- Herbert Knodl (Ford Sierra RS Cosworth 4X4), ενώ την πρώτη τους επαφή με τη χωμάτινη επιφάνεια είχαν οι «νέοι» στο χώμα, Κλέων Τσέτης-Νίκος Παπαδήμας με Lada VAZ 2107 πραγματοποιόντας τέσσερα περάσματα από το shakedown.

Η συνέχεια του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις περιλαμβάνει τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 09:00 έως τις 15:30.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και συγκεκριμένα στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η Πανηγυρική Εκκίνηση του αγώνα στην «καρδιά» της Λαμίας. Η Πλατεία Ελευθερίας θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης του φετινού Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αγωνιστούν στην πρώτη διαδρομή του αγώνα, η οποία θα είναι νυχτερινή.

Με αναμμένους πλέον τους προβολείς στα αγωνιστικά τους, τα πληρώματα θα έρθουν αντιμέτωπα με το χρονόμετρο στην Ειδική Διαδρομή “Στίρφακα” μήκους 12,07 χλμ. και θα επιστρέψουν για διανυκτέρευση στο Service Park, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.

Ο χώρος της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας αποτελεί διαχρονικά το κέντρο των δραστηριοτήτων του Ράλλυ Ακρόπολις καθώς και αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, προσφέροντας τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία των ομάδων και της οργάνωσης. Στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης θα αναπτυχθεί το Service Park του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς επίσης και το αρχηγείο του αγώνα.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 7 Ειδικές Διαδρομές στους Νομούς Φθιώτιδας και Καρδίτσας. Την Κυριακή 23 Μαΐου, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από τη Λαμία και θα αγωνιστούν σε 5 Ειδικές Διαδρομές. Έπειτα από συνολικά 13 Ειδικές Διαδρομές και 162,52 αγωνιστικά χιλιόμετρα, τα πληρώματα θα τερματίσουν στην Αθήνα, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί έναν από τους βασικούς υποστηρικτές του φετινού Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, συμβάλλοντας ενεργά στη διοργάνωση και στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Μέσα από τη στήριξή της, αναδεικνύονται οι μοναδικές διαδρομές της περιοχής και προβάλλεται η Στερεά Ελλάδα.

Σημαντική είναι επίσης η συμβολή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η οποία στηρίζει έμπρακτα τον αγώνα. Μέσα από τη διοργάνωση, η περιοχή της Καρδίτσας αποκτά επιπλέον προβολή, φιλοξενώντας πληρώματα και επισκέπτες από την Ευρώπη που έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές του τόπου και τη φιλοξενία της.

Ο Δήμος Λαμιέων διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διοργάνωση, καθώς η Λαμία αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς του αγώνα, φιλοξενώντας το Service Park και το αρχηγείο του αγώνα. Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις συμβάλλει στην προβολή της πόλης ως κέντρου μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Παράλληλα, ο Δήμος Σοφάδων στηρίζει ενεργά την παρουσία του αγώνα στην περιοχή του, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και αναδεικνύει την περιοχή μέσα από έναν ιστορικό αγώνα διεθνούς κύρους.

Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις παρέχουν επίσης η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. Εκτός από τον Δήμο Λαμιέων και τον Δήμο Σοφάδων, στο πλευρό του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις βρίσκονται επίσης ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Λεβαδέων, ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας και ο Δήμος Αλιάρτου.

Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας.