Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας ο Ποστέκογλου

Την περίπτωση του Άγγελου Ποστέκογλου εξετάζει σοβαρά η Μπεσίκτας για τη θέση του προπονητή ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του τουρκικού συλλόγου, οι οποίοι αναζητούν τον επόμενο κόουτς της ομάδας.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να ενταθούν το προσεχές διάστημα, ενώ δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί και συνάντηση με τη διοίκηση της Μπεσίκτας.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ποστέκογλου εξακολουθεί να προτιμά την επιστροφή του στην Premier League, μετά τη θητεία του σε Τότεναμ και Νότιγχαμ Φόρεστ.

Υπενθυμίζεται ότι στη λίστα των υποψηφίων για τον πάγκο της Μπεσίκτας βρίσκεται και ο Ραζβάν Λουτσέσκου.