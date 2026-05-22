Η ώρα της αλήθειας: Αυτή την κούπα, ποιος θα την πάρει; (poll)

Η μεγάλη στιγμή για το Final-4 της Euroleague στην Αθήνα έφτασε. Ο Ολυμπιακός, με μοναδικό στόχο το τρόπαιο, αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό, ενώ Ρεάλ και Βαλένθια μονομαχούν σε ισπανικό εμφύλιο.

Ώρα Euroleague, ώρα Final-4 με το "T-Center" να ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Εκπρόσωπος της Ελλάδας ο Ολυμπιακός (18:00), ο οποίος έχει πολύ δύσκολη αποστολή για να βρεθεί στον τελικό, αφού θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν μία εκπληκτική πορεία στη regular season, τερμάτισαν 1οι και πέρασαν... πάνω από τη Μονακό για να βρεθούν στο Final-4, αλλά τίποτα από αυτά δεν θα έχει σημασία αν φέτος δεν κατακτήσουν και το τρόπαιο. Από την άλλη πλευρά η Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φαντάζει το δυσκολότερο εμπόδιο για τους Πειραιώτες, έχοντας δείξει τι είναι ικανή να κάνει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Αμφίρροπη μάχη και στον έτερο ημιτελικό (21:00), όπου θα έχουμε ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Με όπλο φυσικά την εμπειρία και τη βραδιά φανέλα η "βασίλισσα" των εννιά ευρωπαϊκών τροπαίων αλλά χωρίς τον "πύργο" της, τον τραυματία Έντι Ταβάρες, απέναντι στην πρωτάρα Βαλένθια του τρομερού Μοντέρο, που ήταν η ευχάριστη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης και στα playoffs έκανε reverse sweep στον Παναθηναϊκό, παίρνοντας μία δραματική πρόκριση για το Final-4.

Ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού και ποιος ο μεγάλος νικητής της φετινής διοργάνωσης; Η κάλπη άνοιξε και περιμένει τις απαντήσεις σας!

