Πώς αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος - Ποια μέλη της 17 Νοέμβρη παραμένουν στη φυλακή

Εκτός φυλακής βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο αμετάκλητα καταδικασθείς ως ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» σε 17 φορές ισόβια συν 25 έτη κάθειρξης έλαβε το αποφυλακιστήριο μετά από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και άφησε πίσω του το κελί των φυλακών Κορυδαλλού, στο οποίο παρέμεινε έγκλειστος για σχεδόν 24 έτη.

Ο «Λάμπρος», όπως ήταν το ψευδώνυμό του εντός της τρομοκρατικής οργάνωσης, είχε υποβάλει το πέμπτο κατά σειρά αίτημα αποφυλάκισης πριν από έξι μήνες, στις 23 Οκτωβρίου 2025.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εξέδωσε απορριπτικό βούλευμα, αλλά μετά από έφεση του ιδίου, το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά επανεξέτασε το αίτημα. Παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, τελικά οι δικαστές αποφάσισαν πως πλέον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ώστε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος διανύει το 82ο έτος ηλικίας του, να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Από το 2022 ελάμβανε και τακτικές ολιγοήμερες άδειες, χωρίς να παραβιάσει τους όρους που του είχαν τεθεί.

Το σκεπτικό και οι περιοριστικοί όροι

Ο πολυϊσοβίτης καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός των δολοφονιών που διέπραξε η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» στις αιτήσεις αποφυλάκισης υποστήριζε πως έχει συμπληρώσει εδώ και πολύ καιρό τον απαιτούμενο χρόνο εγκλεισμού, ώστε να μπορεί να γίνει δεκτή η υφ’ όρων απόλυσή του από τη φυλακή. Παρότι τις προηγούμενες φορές οι αποφάσεις ήταν απορριπτικές, αυτή τη φορά τα μέλη του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά στάθμισαν διαφορετικά τα δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκείνο που έγειρε τη πλάστιγγα υπέρ του αιτήματος του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και ξεκλείδωσε την πόρτα των φυλακών ήταν η καλή διαγωγή που έχει επιδείξει σε συνδυασμό με τις σπουδές που ολοκλήρωσε όντας έγκλειστος.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο ότι όχι μόνο έλαβε πτυχίο μαθηματικών, αλλά προχώρησε σε μεταπτυχιακές σπουδές και κατάφερε να αποκτήσει και διδακτορικό τίτλο από γαλλικό πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Έτσι, παρά τη βαρύτατη καταδίκη του ως αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης, οι δικαστές έκριναν ότι μπορεί να αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους που περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα μία φορά το μήνα και διαμονή στην περιοχή του Βύρωνα, όπου έχει δηλώσει μόνιμη κατοικία. Αντίθετη άποψη είχε εκφράσει ο Εισαγγελέας στην πρότασή του προς το δικαστικό συμβούλιο, ζητώντας να απορριφθεί το αίτημα αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Η σύλληψη και οι καταδίκες του «Λάμπρου»

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Παρίσι το 1944, μεγάλωσε στην Ελλάδα και επέστρεψε στη γαλλική πρωτεύουσα για σπουδές συνελήφθη στις 17 Ιουλίου 2002 στους Λειψούς. Για πολλά χρόνια τα ίχνη του είχαν χαθεί.

Χρησιμοποιούσε ψεύτικα στοιχεία και ήταν γνωστός ως «Μιχάλης Οικονόμου». Όμως, για τη «17 Νοέμβρη» ήταν ο «Λάμπρος», παρότι ο ίδιος ποτέ δεν παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση. Στη δίκη σε πρώτο βαθμό που ξεκίνησε το 2003 καταδικάστηκε σε 21 φορές ισόβια συν 25 έτη κάθειρξης, με τις δικαστικές αρχές να του αποδίδουν το ρόλο του αρχηγού, του καθοδηγητή και του ηθικού αυτουργού.

«Δεν συμφωνώ με τις ένοπλες ενέργειες της 17N αλλά και δεν τις καταδικάζω», είχε πει κατά την απολογία του στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε 17 φορές ισόβια συν 25 έτη με την απόφαση να έχει καταστεί αμετάκλητη από τον Άρειο Πάγο.

Ποια μέλη της «17 Νοέμβρη» παραμένουν στη φυλακή

Πλέον, από τους δεκατρείς καταδικασθέντες τελεσίδικα ως μέλη της «17 Νοέμβρη» παραμένουν στη φυλακή μόνο τρεις. Πρόκειται για τον Δημήτρη Κουφοντίνα και τα αδέλφια Χριστόδουλο και Σάββα Ξηρό. Οι υπόλοιποι καταδικασθέντες έχουν αποφυλακιστεί.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας έχει καταδικαστεί σε 11 φορές ισόβια συν 25 έτη και σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας θεμελιώνει δικαίωμα για να υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης το 2027. Ο Χριστόδουλος Ξηρός έχει καταδικαστεί για την υπόθεση της «17 Νοέμβρη» σε έξι φορές ισόβια συν 25 έτη, ενώ ο αδελφός του Σάββας εκτίει ποινή πέντε φορές ισόβια κάθειρξη συν 25 έτη.

Πηγή: iefimerida.gr