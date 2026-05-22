Βαλαντσιούνας για το μέλλον του: «Όλα είναι στα χέρια των Νάγκετς»

Τις αποφάσεις των Ντένβερ Νάγκετς για το μέλλον του περιμένει ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Οι υποχρεώσεις των Ντένβερ Νάγκετς στο NBA έχουν ολοκληρωθεί και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έχει επιστρέψει στη Λιθουανία. Με αφορμή την παρουσία του στα playoffs του λιθουανικού πρωταθλήματος, μίλησε στο basketnews για τη σεζόν που τέλειωσε και το μέλλον του.

«Τελειώσαμε με πικρή νότα. Ήταν μια απογοητευτική σεζόν. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε και δεν ήταν το πώς περιμέναμε να τελειώσει. Όπως λέει και η παροιμία, είναι πολύ αργά για να αλλάξουμε οτιδήποτε τώρα. Απλώς πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά στην επόμενη σεζόν», ανέφερε αρχικά.

Μιλώντας για τα μελλοντικά του πλάνα, ο θηριώδης σέντερ είπε ότι περιμένει τη διοίκηση των Νάγκετς για να πάρει τις αποφάσεις της. «Πάντα υπάρχει ελπίδα. Θα δούμε τι κινήσεις θα κάνει και ποιες αποφάσεις θα πάρει η διοίκηση. Όλα είναι στα χέρια τους. Αυτή τη στιγμή, η δουλειά γίνεται στην οffseason. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν».

Στην 14η σεζόν του στο NBA, ο Βαλαντσιούνας έπαιξε σε 69 παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 8,4 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 13 λεπτά συμμετοχής.

