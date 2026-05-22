Μπιμπέροβιτς: «Θα ήταν υπέροχο να σηκώσουμε το τρόπαιο στην Αθήνα»

Το μπακ του μπακ στη Euroleague θα επιδιώξει η Φενέρμπαχτσε στο Final 4 της Αθήνας, με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να υπογραμμίζει πως θα είναι μια υπέροχη ιστορία αν πάρουν το τρόπαιο στην Ελλάδα.

Αυτό απάντησε σε σχετική ερώτηση τουρκικού μέσου ο έμπειρος φόργουορντ: «Αυτό θα ήταν πραγματικά μια υπέροχη ιστορία. Ελπίζω αύριο να περάσουμε τον Ολυμπιακό και την Κυριακή να σηκώσουμε το τρόπαιο σε αυτή τη χώρα».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Είναι η τρίτη μου διαδοχική παρουσία σε Final 4. Κάθε φορά που έρχομαι, υπάρχει διαφορετική ιστορία, αλλά ως ομάδα πλέον έχουμε καταφέρει να ελέγχουμε αυτή την ατμόσφαιρα. Ήρθαμε εδώ για να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας, αυτός είναι ο στόχος μας. Πιστεύω ότι όλοι είναι ακόμα πιο φιλόδοξοι και θέλουν πολύ να σηκώσουμε ξανά αυτό το τρόπαιο».

Για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, επισήμανε: «Τα πρώτα λεπτά θα είναι καθοριστικά, επειδή και οι δύο ομάδες αρέσκονται να παίζουν πολύ δυναμικά. Στην πραγματικότητα, είναι κι αυτοί μια ομάδα που παίζει πολύ καλή άμυνα, εμείς όμως είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ καλό ματς. Το αποτέλεσμα του αγώνα θα το καθορίσουν η σκληρότητα της άμυνας και το δυναμικό παιχνίδι».