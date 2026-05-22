Ρεάλ - Βαλένθια: Η σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων (vids)

Ο ισπανικός εμφύλιος στον ημιτελικό του Final Four (22/5, 21:00) δεν είναι απλώς μία μάχη ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες της φετινής EuroLeague. Είναι μία σύγκρουση δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων και φιλοσοφιών.

Η παραδοσιακή δύναμη, Ρεάλ Μαδρίτης, με την εμπειρία της απέναντι στην ταχύτητα, την ενέργεια και το πιο μοντέρνο μπάσκετ της «πρωτάρας» Βαλένθια. Η Ρεάλ ξέρει καλύτερα από κάθε άλλο οργανισμό τι εστί Final Four. Πρώτη σε συμμετοχές με 31 πλέον και πρώτη στις κατακτήσεις των τροπαίων με 11 έως τώρα, ενώ έχει δείξει πως ξέρει να παίρνει αποτελέσματα ακόμα και όταν δεν παίζει στο επίπεδο που μπορεί.

Και από την άλλη πλευρά, η «σταχτοπούτα» Βαλένθια με την παρθενική της συμμετοχή σε Euroleague Final Four και με «όπλο» τον ενθουσιασμό και χωρίς καμία πίεση. Μια ομάδα νεανική με αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι της, που δεν έχει τίποτα να χάσει και έχει ήδη ξεπεράσει τις προσδοκίες με την πορεία της στη Euroleague.

Έλεγχος και εμπειρία απέναντι σε ρυθμό και ενθουσιασμό

Η μεγαλύτερη διαφορά των δύο ομάδων έγκειται στον τρόπο που επιλέγουν να επιτεθούν. Η Ρεάλ του Σέρτζιο Σκαριόλο βασίζεται στο μισό γήπεδο, στην κυκλοφορία της μπάλας και στην εμπειρία των παικτών της για να «χτυπήσει» τις αδυναμίες του αντιπάλου. Με παίκτες όπως ο Φακούντο Καμπάτσο, ο Μάριο Χεζόνια και ο Γκάμπριελ Ντεκ, οι Μαδριλένοι ψάχνουν με υπομονή την εκτέλεση υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Σε επίπεδο εμπειρίας, το πλεονέκτημα της Ρεάλ είναι τεράστιο. Η πλειονότητα του κορμού της έχει ζήσει Final Four, τελικούς και τίτλους, ενώ και ο Σκαριόλο αποτελεί έναν από τους πιο έμπειρους προπονητές στην Ευρώπη.

Από την άλλη, η Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ παίζει σε σαφώς υψηλότερο τέμπο. Πάει σε transition, σε γρήγορες επιθέσεις ακόμα και όταν δέχεται καλάθι, και σε πολλές κατοχές, στοιχείο που της έδωσε μερικές σπουδαίες νίκες, που την έφεραν στη 2η θέση της κανονικής περιόδου. Στηρίζεται περισσότερο στον ενθουσιασμό, στην αυτοπεποίθηση των παικτών της και στην αθλητικότητα. Ο Ζαν Μοντέρο εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο περιζήτητους γκαρντ για τη νέα σεζόν, χάρη στην εκρηκτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ωριμότητά του παρά το ότι είναι μόλις 22 ετών (κλείνει τα 23 στις 2/7), ενώ όλοι οι παίκτες παίζουν πάντα στο peak τους και με υψηλή ένταση.

*O 38χρονος Σέρχιο Γιουλ κόντρα στον 20χρονο Σέρχιο Ντε Λαρέα

Οι αριθμοί και οι απουσίες

Όσον αφορά την κανονική περίοδο της Euroleague η Ρεάλ σκόραρε 87,9 πόντους και δεχόταν περίπου 83 πόντους ανά αγώνα, ενώ η Βαλένθια, κινούμενη πάντα σε πιο υψηλό ρυθμό, είχε αντίστοιχα 89,9 πόντους κατά μέσο όρο στην επίθεσή της και 85,3 στην άμυνά της.

Σε ατομικό επίπεδο η Ρεάλ εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τέσσερις παίκτες. Ο κορυφαίος της βάσει αξιολόγησης είναι ο Έντι Ταβάρες (9,6π., 6,6ριμπ., 1,8κοψ.), ο οποίος όμως δε θα δώσει το παρών στο Final Four λόγω τραυματισμού και μαζί την απουσία του έτερου σέντερ, Άλεξ Λεν δημιουργεί σημαντικό κενό στη ρακέτα της «Βασίλισσας». Ξεχωρίζουν φέτος και οι Φακούντο Καμπάτσο (12,3π., 43%τρ., 5ασ., 1,1κλ.), Τρέι Λάιλς (13,1π., 44%τρ., 4,4ριμπ.) και Μάριο Χεζόνια (12,9π., 4,4ριμπ., 1,6ασ.), οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στη σειρά με τη Χάποελ, ενώ δεν μπορεί να υποβαθμιστεί η εμπειρία του αρχηγού Σέρχιο Γιουλ και του Γκάμπριελ Ντεκ.

Στη Βαλένθια ο σταρ είναι ο Ζαν Μοντέρο (14,4π., 4,7ασ., 1κλ.), ο οποίος έχει μεγαλύτερη επίδραση απ’ ότι δείχνουν οι αριθμοί του και το απέδειξε στα playoffs, όπου αναδείχθηκε MVP με 18,6 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και 1,8 κλεψίματα μ.ο. Από εκεί και πέρα πολλοί είναι αυτοί που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε ένα ματς, καθώς συχνά-πυκνά κάποιος θα κάνει το step up. Όπως οι Κάμερον Τέιλορ (11,8π., 4,4ριμπ., 2ασ.), Νέιτ Ρίβερς (10,3π., 41%τρ.), 3,4ριμπ.), Μπράνκου Μπαντιό (11,3π.), Ντάριους Τόμπσον (9,1π.), Χάιμε Πραντίγια (6,6π., 4ριμπ.), Ομάρι Μουρ (7,7π.), Ματ Κοστέλο (6,3π., 39%τρ., 4ριμπ.), με τους «πορτοκαλί» να στηρίζονται πολύ στο τρίποντο. Οι περιφερειακοί Τσάβι Λόπεζ-Αροστέγκι και Τζόσεπ Πουέρτο είναι τα μοναδικά προβλήματα της ομάδας ενόψει Final Four.

Πηγαίνοντας στον μέσο όρο ηλικίας, της Βαλένθια (26,4) είναι χαμηλότερος από εκείνον της Ρεάλ (28,5), η οποία διαθέτει ένα από τα γηραιότερα ρόστερ στην EuroLeague. Αυτό, όμως, μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα σε επίπεδο εμπειρίας.

Τι έκαναν στα playoffs

Η Ρεάλ απέκλεισε τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 3-1 νίκες σε μία ιδιαίτερα απαιτητική σειρά. Οι Μαδριλένοι πήραν τα δύο παιχνίδια στην έδρα τους (86-82 & 102-75), ηττήθηκαν στο τρίτο ματς (76-69), αλλά «καθάρισαν» την πρόκριση στο Game 4 (81-87), δείχνοντας την εμπειρία και το βάθος του ρόστερ τους.

Η Βαλένθια έκανε τη μεγαλύτερη υπέρβαση της χρονιάς, αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό με 3-2 νίκες σε μία συγκλονιστική σειρά με reverse sweep. Αν και η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έχασε τα δύο πρώτα εντός έδρας ματς (67-68 & 105-107), έβγαλε αντίδραση και ανθεκτικότητα στην Αθήνα, όπου ανέκτησε το πλεονέκτημα έδρας με back to back νίκες (87-91 & 86-89). Και στον τελικό πρόκρισης στη Roig Arena έδειξε χαρακτήρα (81-64), σφραγίζοντας το εισιτήριο για το πρώτο της Final Four σε επίπεδο Euroleague.

Η φετινή προϊστορία

Οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναμετρηθεί αρκετές φορές μέσα στη σεζόν σε EuroLeague, ισπανικό πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τη Ρεάλ να έχει το πάνω χέρι στις νίκες με σκορ 4-1.

Στη EuroLeague, στο ξεκίνημα της σεζόν η Βαλένθια επικράτησε στην έδρα της με 89-76, όμως η συνέχεια ανήκε στους Μαδριλένους. Η Ρεάλ κέρδισε εντός έδρας με 94-79 στην ACB (18/1) και έναν μήνα μετά κέρδισε ξανά τη Βαλένθια με 108-106 στον ημιτελικό του Copa Del Rey. Παίζοντας ξανά στη Μαδρίτη για τη Euroleague(12/3) η Ρεάλ επιβλήθηκε με 96-79, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό και κυριαρχώντας στο physical παιχνίδι, ενώ στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους στη Βαλένθια (25/4) η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έφυγε νικήτρια με 96-82.