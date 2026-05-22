Απόφαση-χαστούκι από το ΑΣΕΑΔ για την ΕΟΚ του Λιόλιου

Το ΑΣΕΑΔ έκανε δεκτή την προσφυγή της ΕΣΚΑΣΕ και ακύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, με την οποία η Ομοσπονδία είχε επιχειρήσει αυθαίρετα να επιβάλει τον Γεώργιο Χριστοδούλου ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) της τοπικής Ένωσης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έβαλε οριστικό φρένο στην τάση της ΕΟΚ να ελέγχει τα πάντα, αναγνωρίζοντας ρητά ότι η αρμοδιότητα ορισμού των μελών της ΚΕΔ ανήκει αποκλειστικά στην ίδια την αθλητική ένωση της ΕΣΚΑΣΕ, όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα "grizoilikoi.blogspot.com".

Νόμιμος πρόεδρος-συντονιστής ο Αλέξανδρος Κοτσιμπός

Η απόφαση αποτελεί ένα ηχηρό χαστούκι στην πολιτική των «δοτών» και των άνωθεν επιβολών. Το ΑΣΕΑΔ αναγνωρίζει ως απολύτως νόμιμη και ισχυρή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΚΑΣΕ, με την οποία ορίστηκε ως πρόεδρος - συντονιστής της ΚΕΔ ο Αλέξανδρος Κοτσιμπός. Παράλληλα, διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα Ένωση, σφραγίζοντας την πλήρη επικράτησή της επί των νομικών ακροβατισμών της ΕΟΚ.

