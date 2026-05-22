Από τα ακριβότερα στην ΕΕ το ρεύμα στην Ελλάδα και μάλιστα… διαχρονικά

Σταθερά στις ακριβότερες αγορές της ΕΕ κατατάσσεται η λιανική ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, όσον αφορά το κόστος προμήθειας, όπως αποτυπώνουν τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε το Green Tank, η εγχώρια αγορά, σε ό,τι αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων, εξαιρουμένων δηλαδή όλων των φόρων, των εισφορών και των χρεώσεων δικτύων, ήταν κατά πολύ ακριβότερη συγκριτικά με τον μέσο όρο της ΕΕ, τόσο σε ονομαστικές τιμές, όσο και με βάση την αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών.

Αναλυτικότερα, κατά την περίοδο 2017-2025 και για ένα εύρος ετήσιων καταναλώσεων 2,5 – 5 MWh, δηλαδή με βάση την κατανάλωση ενός μέσου ελληνικού νοικοκυριού, οι διαφορές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο γιγαντώθηκαν κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης του 2022, προσεγγίζοντας τα 200 ευρώ/MWh σε όρους ονομαστικής τιμής και τα 269,5 ευρώ/MWh, σε όρους αγοραστικής δύναμης. Μολονότι το 2024 οι τιμές στην Ελλάδα πλησίασαν τον μέσο όρο της ΕΕ, η «ψαλίδα» άνοιξε εκ νέου το 2025, με τη χώρα να σκαρφαλώνει στην κορυφή της ακρίβειας μεταξύ των 27 κρατών μελών.

Ως ο πλέον κομβικός παράγοντας που οδήγησε σε εκτίναξη των χρεώσεων για τους καταναλωτές, αναδεικνύεται η ισχυρή σύνδεση της εγχώριας λιανικής με τη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού, η οποία κατά τη διετία 2024-2025 κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Επιβαρυντικά λειτουργεί το γεγονός ότι, η πλειοψηφία των οικιακών καταναλωτών παραμένει στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία εκ των πραγμάτων είναι περισσότερο εκτεθειμένα στις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Ενδεικτικά, τον Ιούλιο του 2024 η χονδρική διαμορφώθηκε στα 135,2 ευρώ/MWh, στη δεύτερη υψηλότερη τιμή του έτους, με την αντίστοιχη μέση χρέωση για τα πράσινα τιμολόγια του Αυγούστου να ανέρχεται στα 205,2 ευρώ/MWh (20,52 λεπτά/KWh), τη μεγαλύτερη για όλο το 2024.

Κατά συνέπεια, με βάση την ισχυρή συσχέτιση των πράσινων τιμολογίων με τη χονδρεμπορική τιμή του προηγούμενου μήνα, τους μήνες με υψηλό μερίδιο φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένονται ακριβά πράσινα τιμολόγια τον επόμενο μήνα, και το αντίθετο για τους μήνες που χαρακτηρίζονται από χαμηλή παραγωγή με αέριο.

Από την άλλη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ και των Διαχειριστών, που επεξεργάστηκε το Green Tank, η συσχέτιση μεταξύ των 2 αγορών δεν είναι απόλυτη, ούτε ποσοτικά σταθερή κατά τη διάρκεια της περιόδου 2024-2025.

Στασιμότητα χαρακτήρισε εν γένει την αγορά προμήθειας ρεύματος στην οικιακή κατανάλωση κατά την περίοδο 2024-2025, με τη ΔΕΗ να διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτη τη θέση της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΑΕΥ που επεξεργάστηκε το Green Tank, το μερίδιο της ΔΕΗ στους οικιακούς μετρητές σε όλες τις κατηγορίες τιμολογίων παρέμεινε εξαιρετικά υψηλό, υποχωρώντας ελάχιστα στο 69,8% τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι 70,8% τον Δεκέμβριο του 2024.

Ως αποτέλεσμα αυτού, ο δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς Herfindahl-Hirschman Index (HHI), υπολογισμένος με βάση τα μερίδια των παρόχων στους οικιακούς μετρητές, παρέμεινε σε επίπεδα άνω του 5,000 καθόλη τη διάρκεια της διετίας.

Όσον αφορά τους εναλλακτικούς παρόχους, σημαντική άνοδο (+46,9%) κατέγραψε η Protergia, η οποία απορρόφησε μικρότερες εταιρείες, επίσης η ZeniΘ (+29,2%) και ο Ήρων (+23,5%). Αντίθετα, μείωση σημείωσαν η Φυσικό Αέριο (-16,8%) και η NRG (10,2%), οι οποίες έχασαν τμήμα των πελατών τους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Η Enerwave παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή (-1%).

Πηγή: news247.gr