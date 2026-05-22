Η Φενερμπαχτσέ έχει μόνο έναν στόχο: το back-to-back

Η Φενερμπαχτσέ βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Final-Four και έχει μόνο έναν στόχο στο μυαλό της: να κάνει το back-to-back.

Η Φενερμπαχτσέ πέρσι κατάφερε να κατακτήσει την Euroleague πέρσι και το καλοκαίρι προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές. Γκούντουριτς (10,5 πόντοι), ΜακΚόλουμ (11,1 πόντοι), Σανλί, και Χέις-Ντέιβις (16,7 πόντοι) αποτέλεσαν παρελθόν, και έτσι έχασε 3 από τους 5 κορυφαίους της σκόρερ. Μάλιστα, κατά την διάρκεια της σεζόν άφησε ελεύθερο και τον Ουίλμπεκιν.

Ωστόσο, κατάφερε να καλύψει τα κενά με τις κινήσεις που έκανε. Απέκτησε τον Γιάντουνεν, τον Μπράντον Μπόστον, τον Μπέικοτ και μέσα στην σεζόν απέκτησε τους Κρις Σίλβα και Νάντο Ντε Κολό. Φυσικά, η μεγαλύτερη κίνηση ήταν η υπογραφή του Τάλεν Χόρτον-Τάκερ.

Μέσα στη σεζόν η τουρκική ομάδα αντιμετώπισε προβλήματα και έκανε μία μεγάλη «κοιλιά», ωστόσο στο κρίσιμο σημείο σοβάρεψε. Το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τερμάτισε τέταρτο στην κανονική περίοδο και στα play-offs αναμετρήθηκε με την Ζαλγκίρις Κάουνας. Προηγήθηκε εύκολα με 2-0 και στο Game 4 ολοκλήρωσε την δουλειά και πήρε την πρόκριση στο Final-Four.

Εκεί, θα βρει μπροστά της τον Ολυμπιακό, ενώ αν περάσει στον τελικό θα αναμετρηθεί με τον νικητή του Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης.

H Φενερμπαχτσέ στην Αθήνα θα βασιστεί εκεί που βασίζεται όλη την χρονιά φέτος: στην άμυνα. Το σύνολο του Γιασικεβίτσιους είναι από τις πιο σκληρά και physical στην φετινή Euroleague. Ένα από τα «κλειδιά» της είναι να αναγκάζει τον αντίπαλο χειριστή να παίζει με το αδύνατο χέρι. Ακόμη, ανάμεσα στους παίκτες υπάρχει τρομερή επικοινωνία και για αυτό παίζει με αλλαγές, ενώ της αρέσει να παίζει 2v2.

Η τουρκική ομάδα θα βρει απέναντί της την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης (90,7) και αν θέλει να ελπίζει στην πρόκριση στον τελικό θα πρέπει να κάνει το καλύτερό της αμυντικό παιχνίδι.

Φυσικά, για να καταφέρει να προκριθεί θα πρέπει να έχει και σε καλή βραδιά τα τρία της μεγάλα… όπλα. Το πρώτο είναι ο πρώην «Λιμνάνθρωπος», Χόρτον-Τάκερ. Ο 26χρονος στην πρώτη του σεζόν στην Euroleague έχει καταφέρει να ξεχωρίσει. Σε 40 παιχνίδια έχει κατά μέσο όρο 15,7 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και 14,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Με το… καλημέρα πήρε τον ρόλο του ηγέτη στην Φενέρ και αυτός είναι που θα πρέπει να την οδηγήσει επιθετικά.

Μεγάλο ρόλο θα παίξει και ο Ουέιντ Μπόλντγουιν. Φέτος σε 41 ματς μετράει 14,1 πόντους, 3,1 ριμπάουντ, 5,5 ασίστ και 16,5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Είναι ο έκτος παίκτης του Γιασικεβίτσιους, ο άνθρωπος που έρχεται από τον πάγκο για να αλλάξει τις ισορροπίες στον αγώνα και η… τρέλα του και το μπασκετικό του θράσος θα χρειαστούν στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Ακόμη, κομβικός θα είναι και η… κόλλα στην άμυνα της Φενερμπαχτσέ, που ακούσει στο όνομα Νικολό Μέλι. Αποτελεί ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη και από εκεί ξεκινάει η αμυντική λειτουργία της ομάδας. Δεν είναι τυχαίο που η «κοιλιά» της Φενέρ συνυπήρξε με την απουσία του λόγω του τραυματισμού του.

Τέλος, πρέπει να αναφερθούμε και στον X-factor της τουρκικής ομάδας. Ο Ντε Κολό αποκτήθηκε μέσα στην σεζόν για να βοηθήσει την Φενερμπαχτσέ τόσο με την ποιότητά του όσο και με την εμπειρία του. Υπό τις οδηγίες του Γιασικεβίτσιους δεν έχει ξεκινήσει βασικός σε κανένα από τα 16 ματς που έχει αγωνιστεί στην Euroleague αλλά έχει την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Είναι ένας παίκτης που δίνει πολύτιμες λύσεις από τον πάγκο (10,1 πόντους, 1,4 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ σε 17:20) και σίγουρα η ηρεμία που έχει λόγω των όσων έχει ζήσει στα παρκέ θα φανεί χρήσιμη στην Φενέρ.

Εν ολίγοις η Φενερμπαχτσέ θα προσπαθήσει να επιβάλει τον ρυθμό της στο glass floor μέσω της άμυνας, με τα αστέρια της να δίνουν λύσεις στην επίθεση, και έτσι ελπίζει πως θα καταφέρει να προκριθεί στον τελικό της Euroleague και να πανηγυρίσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την κατάκτηση του τροπαίου.