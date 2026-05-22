To στίγμα του Ολυμπιακού στο Final-4: Έτοιμος για το 4ο!

Ο Ολυμπιακός κατεβαίνει πάνοπλος και πιο αποφασισμένος από ποτέ για να πάρει αυτό που του αξίζει την φετινή σεζόν, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι έτοιμη να γράψει ιστορία…

Λίγες ώρες έμειναν για το Final-4 και η αγωνία στο στρατόπεδο των φίλων του Ολυμπιακού έχει χτυπήσει… κόκκινο. Εντός της ομάδας το τελευταίο διάστημα επικρατεί, όπως ήταν αναμενόμενο σιγή, με τους παίκτες των «ερυθρολεύκων» να έχουν κλείσει τα αυτιά τους σε οτιδήποτε μπορεί να τους αποσπάσει την συγκέντρωση.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της χωρίς απρόοπτα, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του και πλέον καλείται να αποφασίσει για την τελική δωδεκάδα.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παρουσιαστούν στο Telekom Center πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Όλη την χρονιά απέδειξαν με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν στο παρκέ ότι είναι πιο συνεπείς και η πιο σταθερή ομάδα, κάτι το οποίο φάνηκε και από τα αποτελέσματα. Η πρώτη θέση στην regular season μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Κατά διαστήματα οι Πειραιώτες έπαιξαν εκπληκτικό μπάσκετ, ενώ δεν είναι τυχαίο πως σχεδόν κυριάρχησαν σε όλες τις πρωτιές. Πρώτοι στην κανονική διάρκεια, πρώτοι σε πόντους και ασίστ, έχοντας στο ρόστερ τους τον MVP και τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, ενώ στην καλύτερη πεντάδα βρέθηκαν δυο «ερυθρόλευκοι».

Στα play-off δεν συνάντησαν κανένα εμπόδιο. Σε μια σειρά που θα ξεχαστεί μάλλον εύκολα ο Ολυμπιακός «σκούπισε» την Μονακό (3-0), δίχως να της αφήσει κανένα περιθώρια να πιστέψει για κάτι περισσότερο. Όπως και στην κανονική διάρκεια, έτσι και στα play-off η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, έδειξε την δέουσα σοβαρότητα και παρά το γεγονός πως οι Μονεγάσκοι αντιμετώπισαν χίλια προβλήματα σαν σύλλογος, οι Πειραιώτες παρέμειναν σοβαροί, καθαρίζοντας εύκολα την σειρά.

Τα τελευταία πέντε χρόνια ο Ολυμπιακός παραμένει πιστός στο ραντεβού με τα Final-4. Ωστόσο υπάρχει ένα τεράστιο αλλά… Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν φτάσει τέσσερις σερί φορές στην πηγή αλλά νερό δεν έχουν πιεί. Βελιγράδι, Καουνας, Βερολίνο και Άμπου Ντάμπι έχουν ένα κοινό. Την λέξη αποτυχία… Την φετινή σεζόν όλοι στον οργανισμό των Πειραιωτών ευελπιστούν πως τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Πιο έτοιμος και πιο γεμάτος από ποτέ για το 4ο

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει στα χέρια του το πληρέστερο ρόστερ όλων των εποχών στον Ολυμπιακό. Οι Πρόεδροι του συλλόγου έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να ενισχύσουν την ομάδα σε κάθε σημείο που πονούσε.

Με διορθωτικές κινήσεις μεσούσης της σεζόν δημιούργησαν ένα γεμάτο ρόστερ, έτοιμο να ανταπεξέλθει σε όλες τις καταστάσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν μια ανάσα το καλοκαίρι από το να χάσουν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που όδευε για την Αρμάνι, ωστόσο ο Σέρβος σέντερ παρέμεινε στο Λιμάνι και πλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει στα χέρια τέσσερις ετοιμοπόλεμους σέντερ. Ο Ντόντα Χολ πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες σεζόν στην καριέρα του, ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήρθε μέσα στην χρονιά να δώσει ότι πινελιά έλειπε από την γραμμή των ψηλών και ο Μουστάφα Φαλ ξεπέρασε σε χρόνο… ρεκόρ τον τραυματισμό και έθεσε εαυτόν στην ομάδα.

Η μεγάλη αλλαγή ακούει στο όνομα: Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ομογενής γκαρντ την φετινή χρονιά αναγεννήθηκε στα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα, έκανε σεζόν καριέρας και δίνει πλέον στην περιφέρεια των «ερυθρολεύκων» αυτό που έλειπε για μεγάλο διάστημα. Το απρόβλεπτο…

Ο Σάσα Βεζένκοφ παραμένει σταθερά MVP από τότε που επέστρεψε στον Πειραιά. Ο Βούλγαρος φόργουορντ την φετινή χρονιά τα σάρωσε όλα και πλέον του μένει μόνο το τρόπαιο. Ο Εβάν Φουρνιέ πιο… ώριμος σε σχέση με την περσινή παρθενική του εμφάνιση στην Ευρωλίγκα και μια περιφέρεια γεμάτη με παίκτες με πολλές παραστάσεις.

Πλέον όλα είναι στα χέρια των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να πράξουν ότι έκαναν όλη την σεζόν. Να παίξουν το μπάσκετ που ξέρουν για να πάρουν αυτό που δικαιούνται όλη την χρονιά.