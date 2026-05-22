Η Ίντερ θέλει τον Κέπα για αντικαταστάτη του Ζόμερ

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport», οι ιθύνοντες της Ίντερ έχουν στην μεταγραφική τους λίστα το όνομα του 31χρονου τερματοφύλακα της Άρσεναλ, Κέπα Αριθαμπαλάγκα.
Ο έμπειρος πορτιέρε θέλει να έχει ρόλο βασικού και έχοντας μπροστά του τον Ράγια, δεν βρίσκει τις συμμετοχές που θέλει στην Άρσεναλ και ψάχνεται για την αποχώρησή του.
Έτσι, η Ίντερ ετοιμάζεται να κάνει κρούση στους «κανονιέρηδες», για να αποκτήσει τον 31χρονο πορτιέρε, που είναι θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισής του στην Ιταλία.