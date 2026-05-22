Ολυμπιακός: Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη – Μεντιλίμπαρ

Εντός της ημέρας αναμένεται να βρεθούν οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προκειμένου να τα πουν για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού.

Πριν από το τζάμπολ του Final 4 της Euroleague αναμένεται να συναντηθούν Βαγγέλης Μαρινάκης και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού επέστρεψε στην Ελλάδα και θα τα πει με τον Βάσκο προπονητή, παρουσία του μάνατζερ του τελευταίου, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα.

Οι δύο άνδρες θα κάνουν τον απολογισμό της όχι επιτυχημένης σεζόν που ολοκληρώθηκε και θα καταστρώσουν τα πλάνα τους για την επόμενη, με στόχο την επιστροφή του Ολυμπιακού στις επιτυχίες, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ήδη ο Μεντιλίμπαρ προχωρά στον σχεδιασμό της ομάδας, έχοντας και χθες συνάντηση με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς για την αξιολόγηση του ρόστερ και τις προσθαφαιρέσεις που θα γίνουν.