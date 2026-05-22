Ατρόμητος: Ισοφάρισε επίδοση 41 ετών ο Τσούμπερ!

Τέσσερις δεκαετίες είχαν περάσει από την τελευταία φορά που ένας παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα σημείωσε 4 γκολ σε ένα ημίχρονο.

Τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο δεν μπαίνουν συχνά από έναν παίκτη, αλλά αυτό κατάφερε χθες ο Στίβεν Τσούμπερ με τον Ατρόμητο, γράφοντας ιστορία. Ο Αυστριακός επιθετικός με τα τέσσερα τέρματα που σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης απέναντι στον Πανσερραϊκό, κατάφερε να ισοφαρίσει το ρεκόρ που διατηρούσε από τις 12 Μαΐου 1985 ο Γιώργος Βλαστός του ΟΦΗ.

Ο Τσούμπερ με τα τέσσερα τέρματα που σημείωσε στο πρώτο 45λεπτο, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Ατρόμητου που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Στις 12 Μαΐου 1985, το είχε κάνει ο Βλαστός του ΟΦΗ, απέναντι στον Πιερικό. Ο ποδοσφαιριστής των «ασπρόμαυρων» άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό, ενώ ακολούθησαν ακόμη δύο τέρματα στο 7’ και το 29’. Στο 40’ πέτυχε και το τέταρτο προσωπικό του γκολ, με τον ΟΦΗ να κλείνει το πρώτο ημίχρονο προηγούμενος με 4-0. Το τελικό σκορ της αναμέτρησης ήταν 6-2.