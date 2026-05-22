Οι Νικς «καθάρισαν» τους Καβαλίερς για το 2-0 στην σειρά των τελικών της Ανατολής

Οι Νεοϋορκέζοι στο Game 2 των τελικών της ανατολικής περιφέρειας επικράτησαν με περισσότερη άνεση των Κλίβελαντ Καβαλίερς (109-93), παίρνοντας σαφές προβάδισμα με 2-0.

Oι Νικς μπήκαν νωθρά στο ματς και επέτρεψαν στους Καβαλίερς να προηγηθούν με 24-27 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και με επί μέρους 29-22 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 49-53.

Οι Νεοϋορκέζοι στο τρίτο δωδεκάλεπτο ήταν αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» το ματς και έτρεξαν επί μέρους 21-32 για να εκτοξεύσουν την διαφορά στο +15 (70-85), συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στην τελευταία περίοδο φτάνοντας με άνεση στη νίκη, που τους φέρνει στο 2-0 στην σειρά.

Ο Τζος Χαρτ με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νιου Γιορκ Νικς, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να ξεχωρίζει για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, έχοντας 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

