Η συγκινητική ιστορία του Αρτέτα για το πώς έμαθε ότι η Άρσεναλ πήρε το πρωτάθλημα (vid)

Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στον συγκινητικό τρόπο με τον οποίο έμαθε ότι η Άρσεναλ στέφθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια, μετά το ισόπαλο 1-1 της Σίτι με την Μπόρνμουθ.

Ο Ισπανός προπονητής των «Κανονιέρηδων» αποκάλυψε ότι δεν ήθελε να παρακολουθήσει τον αγώνα και μόλις τελείωσε το ματς ο μεγαλύτερος γιος του έτρεξε προς το μέρος του με δάκρυα στα μάτια και τον ενημέρωσε ότι είναι πρωταθλητής.

«Είναι ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που είχα ποτέ στη ζωή μου. Θα έβλεπα τον αγώνα με τους παίκτες μου γιατί αυτό ήθελαν, αλλά 20 λεπτά πριν ξεκινήσει έφυγα, δεν είχα την ενέργεια να μείνω μαζί τους, οπότε επέστρεψα σπίτι μου.

Πήγα στον κήπο, άναψα φωτιά και άρχισα να ετοιμάζω μπάρμπεκιου, δεν ήθελα να δω καθόλου το ματς, άρχισα να ακούω φωνές από το σαλόνι και εκεί ξεκίνησε η μαγική στιγμή, η πόρτα άνοιξε ήταν ο μεγαλύτερος γιος μου.

Έτρεξε προς το μέρος μου με δάκρυα στα μάτια, μου έδωσε μια αγκαλιά και είπε: «Eίμαστε πρωταθλητές μπαμπάκα», τότε η γυναίκα μου και οι άλλοι δύο γιοι μου ήρθαν, ήταν υπέροχο να βλέπω την χαρά στα πρόσωπά τους», ανέφερε ο Ισπανός προπονητής.