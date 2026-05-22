Θρήνος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό: Νεκρός ο πρωταθλητής του Nascar Κάιλ Μπους σε ηλικία 41 ετών

Ο δύο φορές πρωταθλητής του NASCAR Cup Series, Κάιλ Μπους, πέθανε σε ηλικία 41 ετών, λίγες ώρες αφότου η οικογένειά του είχε γνωστοποιήσει ότι νοσηλευόταν με σοβαρή ασθένεια.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε με κοινή δήλωση της οικογένειάς του, της Richard Childress Racing και του NASCAR, προκαλώντας σοκ στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. «Είμαστε συντετριμμένοι από τον ξαφνικό και τραγικό θάνατο του Κάιλ Μπους», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την οικογένεια του NASCAR να κάνει λόγο για έναν οδηγό «σπάνιου ταλέντου», που σημάδεψε τη γενιά του.

Ο Μπους, γνωστός με το προσωνύμιο «Rowdy» λόγω του επιθετικού του στιλ στην πίστα, βρισκόταν στην 22η πλήρη σεζόν του στην κορυφαία κατηγορία του NASCAR. Κατέκτησε δύο τίτλους στο Cup Series, το 2015 και το 2019, ενώ μέτρησε 63 νίκες, επίδοση που τον κατατάσσει στην ένατη θέση της λίστας με τους πολυνίκες του θεσμού.

Γεννημένος στο Λας Βέγκας, μπήκε από νεαρή ηλικία στον χώρο των αγώνων ως ο μικρότερος αδελφός του Κερτ Μπους, με τον οποίο η οικογένεια Μπους συνδέθηκε στενά με την ιστορία του NASCAR. Ξεκίνησε την πορεία του στη Hendrick Motorsports, συνέχισε από το 2008 στη Joe Gibbs Racing, όπου έγινε το κεντρικό πρόσωπο της παρουσίας της Toyota στο NASCAR, και τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν με τη Richard Childress Racing, οδηγώντας το Νο 8 Chevrolet.

Η είδηση του θανάτου του Κάιλ Μπους προκάλεσε σοκ και στους συναθλητές του. Ο Ντένι Χάμλιν, αντίπαλος αλλά και συνοδοιπόρος του για χρόνια στις πίστες, έγραψε στα social media ότι «δεν μπορεί να κατανοήσει» την είδηση, ζητώντας από όλους να σκεφτούν την οικογένεια του Μπους.

