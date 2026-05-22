Έτοιμος να αναλάβει την Αταλάντα ο Σάρι με συμβόλαιο έως το 2029!

Ο Μαουρίσιο Σάρι είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Λάτσιο και να συνεχίσει την προπονητική καριέρα του στην Αταλάντα, που του προσφέρει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.

Όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, οι ιθύνοντες της Αταλάντα προσέγγισαν τον Ιταλό προπονητή, προσφέροντας τους συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το 2029 με ετήσιες απολαβές στα 3,5 εκατ. ευρώ!

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, μάλιστα αναφέρει ότι οι συζητήσεις των δύο πλευρών έχουν μπει στα τελικά στάδια και σύντονα αναμένεται να επιτευχθεί το deal και να ανακοινωθεί η συμφωνία.