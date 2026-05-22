Πήρε το πρωτάθλημα και αποχωρεί από την Αλ Νασρ ο Ζόρζε Ζέσους: «Ήρθα να βοηθήσω τον Κριστιάνο»

Ο πολύπειρος Πορτογάλος προπονητής, λίγη ώρα μετά την κατάκτηση της Saudi Pro League, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον πάγκο της Αλ Νασρ.

Ο Ζόρζε Ζέσους έβαλε τέλος στο σερί χαμένων τίτλων της Αλ Νασρ, οδηγώντας την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, όμως δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της.

Όπως ανέφερε ο 71χρονος προπονητής, μετά το τέλος της φιέστας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, θα αποχωρήσει από τον πάγκο των Σαουδαράβων, ολοκληρώνοντας την αποστολή του να βοηθήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

«Ήρθα εδώ για να βοηθήσω τον Κριστιάνο και αυτόν τον σύλλογο να κερδίσουν το πρωτάθλημα, κάναμε μια απίστευτη δουλειά όλοι μαζί. Τώρα για μένα ήρθε η ώρα να φύγω», ανέφερε ο πολύπειρος προπονητής.