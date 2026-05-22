Γιαννάκης: «Το μπάσκετ χρειάζεται περισσότερα Ελληνόπουλα»

Τη σημασία της παρουσίας της Ελλάδας σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και ζητήματα που αφορούν το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, σχολίασε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, στο περιθώριο του επίσημου gala της Euroleague.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πάντα η Ελλάδα και η Αθήνα είναι φιλόξενες. Η διοργάνωση είναι πολύ όμορφη και η Περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη, έχει ετοιμάσει μια ωραία εκδήλωση για να καλωσορίσουμε τους φιλοξενούμενους, αλλά φυσικά... να μην τους δώσουμε και το κύπελλο να το πάρουν πίσω.

Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση στη χώρα μας. Ελπίζουμε μέσα από αυτή να προβληθεί τόσο η Ελλάδα όσο και το μπάσκετ, το οποίο αγαπάμε και μας εκφράζει όλους.

Παράλληλα, πρέπει να προσπαθήσουμε στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα Ελληνόπουλα. Για μένα αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και με απασχολεί πάντα.

Για το αν ήρθε η ώρα για ελληνική κατάκτηση: «Νομίζω ότι δεν θα έχουμε την ατυχία να μην το κατακτήσουμε. Ελπίζω ο Ολυμπιακός να συνεχίσει να παίζει όπως έχει κάνει μέχρι τώρα και γιατί όχι να πανηγυρίσουμε στο τέλος μια μεγάλη επιτυχία».

Για την πορεία του ελληνικού μπάσκετ και τη σημασία της επένδυσης στις υποδομές: «Θα χαρώ να δω τις ομάδες να επενδύουν στις υποδομές και στην παραγωγική διαδικασία. Στόχος πρέπει να είναι να παίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Όταν οι ομάδες στηρίζονταν περισσότερο στους Έλληνες παίκτες, το ενδιαφέρον ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Θα ήθελα να το ξαναδώ αυτό να συμβαίνει και να δούμε νέα παιδιά να διαπρέπουν».