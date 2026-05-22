Θέλει Χιούλμαντ στην Ρεάλ ο Μουρίνιο

Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό «Cadena COPE», ο Μουρίνιο έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός δεξιού μπακ, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που αφήνει η αποχώρηση του Ντάνι Καρβαχάλ.
Παράλληλα, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει εισηγηθεί την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής με τον Μόρτεν Χιούλμαντ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο 26χρονος Δανός διεθνής μέσος θεωρείται από τον Μουρίνιο ιδανική λύση για τη θέση του αμυντικού χαφ, με στόχο να αποκτήσει η Ρεάλ μεγαλύτερη ισορροπία και ένταση στον άξονα.
Ο αρχηγός της Σπόρτινγκ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 και προέρχεται από εξαιρετική σεζόν, καταγράφοντας τρία γκολ και έξι ασίστ σε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Η χρηματιστηριακή του αξία έχει εκτοξευθεί, καθώς οι Πορτογάλοι τον απέκτησαν το 2023 από τη Λέτσε έναντι 20 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον η τιμή του φτάνει περίπου τα 60 εκατ. ευρώ.