Θέλει Χιούλμαντ στην Ρεάλ ο Μουρίνιο

Κοντά στη μεγάλη επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ζοσέ Μουρίνιο, με τα ισπανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία και τον Πορτογάλο τεχνικό να έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέας εποχής.

Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό «Cadena COPE», ο Μουρίνιο έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός δεξιού μπακ, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που αφήνει η αποχώρηση του Ντάνι Καρβαχάλ.

Παράλληλα, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει εισηγηθεί την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής με τον Μόρτεν Χιούλμαντ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο 26χρονος Δανός διεθνής μέσος θεωρείται από τον Μουρίνιο ιδανική λύση για τη θέση του αμυντικού χαφ, με στόχο να αποκτήσει η Ρεάλ μεγαλύτερη ισορροπία και ένταση στον άξονα.

Ο αρχηγός της Σπόρτινγκ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 και προέρχεται από εξαιρετική σεζόν, καταγράφοντας τρία γκολ και έξι ασίστ σε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Η χρηματιστηριακή του αξία έχει εκτοξευθεί, καθώς οι Πορτογάλοι τον απέκτησαν το 2023 από τη Λέτσε έναντι 20 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον η τιμή του φτάνει περίπου τα 60 εκατ. ευρώ.