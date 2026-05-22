Η Τσέλσι παραχωρεί τον Γιόργκενσεν για να πάρει τον Μενιάν

Η Τσέλσι αποσύρθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη διεκδίκηση του Μάικ Μενιάν από τη Μίλαν, αλλά δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για την απόκτηση του.

Η ομάδα του Λονδίνου είχε καταθέσει επίσημη πρόταση για να πάρει από τους «ροσονέρι» τον 30χρονο Γάλλο διεθνή τερματοφύλακα, για τον οποίο είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά οι απαιτήσεις της ιταλικής ομάδας την ανάγκασαν να αποσύρει την πρόταση της.

Τώρα όμως επανέρχεται στη διεκδίκηση του γιατί «καίγεται» για μια σίγουρη λύση για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η έλευση του Μενιάν στο «Στάμφορντ Μπριτζ» τον Ιανουάριο ανοίγει την πόρτα της παραχώρησης του Δανού διεθνή τερματοφύλακα, Φίλιπ Γιόργκενσεν.

Η Τσέλσι θέλει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις των «ροσονέρι» για τον έμπειρο Γάλλο τερματοφύλακα, έχοντας θέσει την απόκτηση του Μάικ Μενιάν ως μεταγραφική προτεραιότητα για το φετινό καλοκαίρι.