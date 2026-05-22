Λουίς Ενρίκε: «Ο Γκουαρντιόλα είναι ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών»

Ο τεχνικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε έκανε βαθιά υπόκλιση στον Πεπ Γκουαρντιόλα, τονίζοντας ότι είναι ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την διαφαινόμενη αποχώρηση του Γκουαρντιόλα από την Μάντσεστερ Σίτι: «Δεν μπορώ να το πιστέψω και δεν θέλω να το πιστέψω γιατί θα ήθελα να μείνει για πολλά ακόμη χρόνια».

Για το ενδεχόμενο να αναλάβει πάγκο Εθνικής ομάδας: «Πάντα αναρωτιόμουν, όταν ήμουν προπονητής της εθνικής ομάδας, για αυτή την επιθυμία να γίνω προπονητής. Δεν νομίζω ότι θα είναι με την Ιταλία, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Θα ήθελα να δω τον Πεπ να μένει εκεί που είναι για πολλά χρόνια, στο κορυφαίο επίπεδο, όχι λόγω των τροπαίων, τι σημασία έχει ο αριθμός; Είναι ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών».

Για την επίδραση του Καταλανού προπονητή: «Είναι αυτό που μεταδίδει, πώς έχει αλλάξει το παιχνίδι, πώς τολμά να φέρει τους σέντερ μπακ ή τους φουλ μπακ μέσα. Μια μέρα θα βάλει τους σέντερ μπακ ακριβώς μπροστά στην εστία και όλοι θα αρχίσουν να τον αντιγράφουν. Πολύ λίγοι έχουν αυτή την ικανότητα, και σε αυτό είναι ο νούμερο ένα».