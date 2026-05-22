Συμφώνησε με την Κόβεντρι ο Βαϊνάλντουμ

Ο Χεορχίνιο Βαϊνάλντουμ έχει αποφασίσει να φύγει, μετά από τρία χρόνια, από την Αλ Ετιφάκ και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και βρήκε ομάδα για να επιστρέψει το καλοκαίρι στην Ευρώπη.

Ο 35χρονος Ολλανδός μέσος, σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα «Football Insider» θέλει να επιστρέψει στην Premier League, όπου είχε κάνει σπουδαία καριέρα στη Λίβερπουλ. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ήδη έχει προφορική συμφωνία με την Κόβεντρι, η οποία επέστρεψε στην κατηγορία των «μεγάλων».

Το πρόβλημα στις επαφές της διοίκησης της Κόβεντρι με τον Βαϊνάλντουμ ήταν οι ετήσιες αποδοχές του, καθώς στη Σαουδική Αραβία κάθε χρόνο κερδίζει 15 εκατ. ευρώ (!), αλλά ο Ολλανδός αποδέχθηκε σημαντική μείωση για να επιστρέψει στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Βαϊνάλντουμ είχε 237 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τη φανέλα της Λίβερπουλ, κερδίζοντας τον τίτλο στην Premier League, αλλά και στο Champions League, πριν αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2021 με προορισμό τη Γαλλία και την Παρί Σεν Ζερμέν.