Η σκωτσέζικη ομοσπονδία αποφάνθηκε: «Κανονικά η λήξη στο Σέλτικ-Χαρτς»

Οριστικό τέλος έβαλε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σκωτίας, αναφορικά με το επεισοδιακό φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα στην Σέλτικ και την Χαρτς που έκρινε το πρωτάθλημα.

Η Σέλτικ επικράτησε με 3-1 και κατέκτησε τον τίτλο, ωστόσο οι οπαδοί της μπούκαραν στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων της Χαρτς.

Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της Χαρτς, το παιχνίδι διεκόπη πρόωρα λόγω της εισβολής των φίλων των πρωταθλητών στον αγωνιστικό χώρο, ζητώντας τον μηδενισμό και την τιμωρία της Σέλτικ.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σκωτίας, ωστόσο δημοσίευσε βίντεο κι ηχητικό από το VAR, όπου υποστηρίζει ότι το ματς ολοκληρώθηκε κανονικά μετά τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων καθυστερήσεων.