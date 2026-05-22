Τσιλούλης: «Το χάρηκα πάρα πολύ το γκολ, το περίμενα πολύ καιρό»

Ο Σωτήρης Τσιλούλης μετά το επιβλητικό 6-0 του Ατρόμητου επί του Πανσερραϊκού, ανέφερε πόσο πολύ ήθελε να σκοράρει στην επιστροφή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το χάρηκα πάρα πολύ το γκολ που έβαλα, το περίμενα πολύ καιρό, το ίδιο και οι συμπαίκτες μου, γι΄ αυτό το πανηγυρίσαμε τόσο έντονα. Ευχαριστώ το θεό και την Παναγία που κατάφερα να επανέλθω μετά από ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό.

Ευχαριστώ την γυναίκα μου γιατί πήρα από αυτήν πολύ μεγάλη στήριξη σε τέτοιες καταστάσεις σε στηρίζου τα κοντινά σου πρόσωπα. Έχω πολύ ψηλά μέσα μου τον Ατρόμητο, συμφωνώ με τον πρόεδρο και τον προπονητή κι εγώ έχω ψηλά τον πήχη και θέλουμε πάρα πολύ να δουλέψουμε για να την πάμε την ομάδα ακόμη πιο ψηλά».