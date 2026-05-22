Η Μπόρνμουθ «κόβει» κάθε συζήτηση πώλησης του Κρουπί

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Έλι Ζούνιορ Κρουπί επιδιώκει η διοίκηση της Μπόρνμουθ για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2031, καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον άλλων ομάδων.

Ο 19χρονος Γάλλος επιθετικός αγωνίζεται στους «Τσέρις» από το περασμένο καλοκαίρι, όταν και αποκτήθηκε από τη Λοριάν και από τότε έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του, προκαλώντας το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων.

Σύμφωνα με την «Daily Mail» ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Λίβερπουλ και γι’ αυτό η διοίκηση της Μπόρνμουθ σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο.

Μάλιστα ο Πορτογάλος αθλητικός διευθυντής της Μπόρνμουθ, Τιάγκο Πίντο, έστειλε σαφές μήνυμα στις ενδιαφερόμενες ομάδες: «Ξεχάστε τον Έλι. Δεν πρόκειται να παραχωρηθεί, όσα χρήματα κι αν μας προσφερθούν. Ακόμη και 100 εκατ. λίρες να μας δώσουν η απάντηση θα είναι αρνητική».