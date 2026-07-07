Πινέδα: «Προνόμιο να εκπροσωπήσω το Μεξικό σε Μουντιάλ, θα το κουβαλάω πάντα μαζί μου»

Η περιπέτεια του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε για το Μεξικό και ο Ορμπελίν Πινέδα έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο που στήριξε την ομάδα.

Στη φάση των «16» ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Μεξικού στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τον αποκλεισμό από την Αγγλία. Ο Ορμπελίν Πινέδα ευχαρίστησε τους συμπατριώτες του για τη στήριξη και εξέφρασε την υπερηφάνεια του που εκπροσώπησε τη χώρα του στη μεγάλη αυτή διοργάνωση.

Αναλυτικά το μήνυμα του Πινέδα:

«Σήμερα τελειώνει μια περιπέτεια που θα είναι για πάντα γραμμένη στην καρδιά μου.

Ευχαριστούμε, Μεξικό, που ήσασταν μαζί μας σε κάθε βήμα, που πιστεύατε σε εμάς, που μας ενθαρρύνετε από κάθε γωνιά του κόσμου, και που μας έκαναν να νιώσουμε τη δύναμή σας σε κάθε παιχνίδι. Η υποστήριξή σας ήταν το κίνητρό μας και η υπερηφάνεια μας.

Η υπεράσπιση αυτών των χρωμάτων και η εκπροσώπηση του έθνους μας σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ένα προνόμιο που θα κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Αφήνουμε το κεφάλι μας ψηλά, με μεγάλα μαθήματα, και με την ασφάλεια ότι δώσαμε τα πάντα για αυτή τη φανέλα.

Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό τιμ, και, πάνω από όλα, τον λαό του Μεξικού. Αυτό δεν τελείωσε, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να επιστρέψουμε δυνατοί.

Ζήτω το Μεξικό!».

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