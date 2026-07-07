Αστέρας Aktor: Με όρεξη το νέο ξεκίνημα – Δύο-τρεις μεταγραφές ακόμα

Τη δουλειά για τη νέα περίοδο άρχισε χθες ο Αστέρας Aktor.

Με όρεξη και πολλά νέα πρόσωπα ξεκίνησε χθες η νέα σεζόν για τον Αστέρα Aktor, με την πρώτη προπόνηση να πραγματοποιείται στο «Θ. Κολοκοτρώνης». Δυναμικό παρών έδωσαν οι φίλαθλοι που «ζέσταναν» την ατμόσφαιρα, παρά την μπόρα που έπεσε κατά τη διάρκεια της «πρώτης» και άπαντες ευχήθηκαν καλή αρχή στο ξεκίνημα που γίνεται.

Το παρών έδωσαν τα νέα αποκτήματα, αλλά και τα νέα στελέχη της ΠΑΕ, όπως οι Τσαμπούρης και Μπαράλες, που επέστρεψαν στην Τρίπολη με νέα καθήκοντα.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος σε δηλώσεις του τόνισε: «Πέρυσι η χρονιά έκλεισε με λίγη δυσκολία, αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Είμαι χαρούμενος που η ομάδα και η διοίκηση, ο κ. Μπάκος και ο κ. Καϋμενάκης, μου εμπιστεύτηκαν αυτή τη θέση. Ξέρω ότι η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όπως το γνώριζα και όταν αναλάμβανα πέρυσι στο φινάλε της σεζόν. Οι απαιτήσεις της ομάδας είναι πάρα πολύ υψηλές και γι' αυτό θα δουλέψουμε. Χρειάζεται πολύ καλή συνεργασία απ’ όλους μας ώστε να δημιουργήσουμε μία ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, θα έχει συνέπεια και σταθερότητα και θα βλέπει κάθε στόχο και κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Θέλω να ελπίζουμε πως θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και ο κόσμος μας θα έχει μία ομάδα που θα χαίρετε να έρθει στο γήπεδο να την παρακολουθήσει. Η ομάδα οργανώνεται σε όλα τα επίπεδα φέρνοντας κοντά της ανθρώπους όπως ο Μπαράλες και ο Τσαμπούρης και όλα τα νέα παιδιά. Όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό, έχει γίνει ένα κράμα νεαρών ταλαντούχων και έμπειρων παικτών, που έχουν παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Πέρα από τους Έλληνες παίκτες που διαθέτουμε και οι ξένοι που υπάρχουν στην ομάδα έχουν εμπειρία από την ελληνική πραγματικότητα αφού δεν αγωνίζονται για πρώτη φορά στα μέρη μας.

Τα παιδιά που είναι νεαρής ηλικίας έρχονται εδώ με κίνητρο, που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους και να βρουν έτσι τον δρόμο τους. Περιμένουμε ακόμη 2-3 κινήσεις στο επιθετικό κομμάτι. Θα δούμε που θα είναι ακριβώς αυτοί οι παίκτες. Ό,τι δούμε πως έχει ανάγκη η ομάδα θα το κάνουμε για να παρουσιαστεί όπως πρέπει».

