Άρης Betsson: Παρόντες στη Βαρκελώνη για το Eurocup οι Διακογιάννης, Αντωνιάδης και Ζήσης

Στην Ισπανία θα βρίσκονται από σήμερα οι τρεις εκπρόσωποι του Άρη Betsson ενόψει της αυριανής (8/7) κλήρωσης για τους ομίλους του Eurocup.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη (13:45 ώρα Ελλάδας) και τον Άρη θα εκπροσωπήσουν ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ, Αγαπητός Διακογιάννης, ο επιχειρησιακός διευθυντής, Βύρων Αντωνιάδης και ο General Manager, Νίκος Ζήσης.

Οι τρεις άνδρες θα βρεθούν από σήμερα στην καταλανική πόλη, όπου αύριο θα κάνουν επαφές με τους ανθρώπους της Euroleague και θα ανταλλάξουν απόψεις με τους επικεφαλής των υπολοίπων ομάδων του Εurocup.

Υπενθυμίζεται πως οι «κιτρινόμαυροι» τοποθετήθηκαν από τη διοργανώτρια αρχή στο 6ο από τα οκτώ γκρουπ δυναμικότητας.

Αυτό σημαίνει πως ο Άρης θα αποφύγει σίγουρα τις Λιετκαμπέλις, Νεπτούνας και Σιαουλιάι, που βρίσκονται μαζί του στο γκρουπ, όπως και τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν μπορούν ομάδες της ίδιας χώρας να είναι στον ίδιο όμιλο.

Οι 32 ομάδες που συμμετέχουν φέτος, θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των οκτώ ομάδων και από τους οποίους θα προκρίνονται οι πρώτες τέσσερις κάθε ομίλου για να σχηματιστεί το Tοp 16. Εκεί, θα ξεκινήσει η φάση των playoffs σε παιχνίδια best of three (στις δύο νίκες).

Το Eurocup ξεκινάει στις 29-30 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται το αργότερο στις 30 Απριλίου με τον τελευταίο τελικό.