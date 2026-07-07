Πρώην σεκιουριτάς έκλεψε ανενόχλητος τράπεζα - Θα ήταν η τέλεια ληστεία αν δεν έκανε ένα λάθος (vid)

Ο 40χρονος Κουαμπένα Κίσι, πρώην υπάλληλος της εταιρείας χρηματαποστολών και σεκιούριτι G4S, φόρεσε την παλιά του στολή και μπήκε στο υποκατάστημα της Santander, όπου και αφαίρεσε τις τσάντες με τα μετρητά ανενόχλητος καθώς οι υπάλληλοι της τράπεζας τον πέρασαν για κανονικό μέλος χρηματαποστολής.
Ο 40χρονος εμφανίστηκε στο υποκατάστημα φορώντας τη στολή ασφαλείας, κράνος και προστατευτική μάσκα. Οι υπάλληλοι τον οδήγησαν στα ενδότερα, πήρε τις τσάντες με τα χρήματα, χαιρέτησε το προσωπικό, πέρασε ανάμεσα από τους πελάτες και αποχώρησε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, βγαίνοντας έξω, στον πολυσύχναστο δρόμο του νότιου Λονδίνου.
Κανείς δεν υποψιάστηκε το παραμικρό. Ακόμα και όταν ένας υπάλληλος της τράπεζας του είπε ότι είχε φτάσει λίγο νωρίτερα, ο «σεκιουριτάς» Κίσι του απάντησε ήρεμα ότι έχει αλλάξει το δρομολόγιο.
Η απάτη αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, όταν στο υποκατάστημα έφτασε ο πραγματικός υπάλληλος της G4S για την προγραμματισμένη παραλαβή των χρημάτων.
Τότε οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν ότι είχαν εξαπατηθεί.
Το λάθος που τον πρόδωσε
Το σχέδιο του Kissi φαινόταν καλά οργανωμένο και θα ήταν η τέλεια ληστεία αν δεν έκανε ένα λάθος, που οδήγησε στην ταυτοποίησή του.
Για να φύγει από την τράπεζα, ο 40χρονος είχε καλέσει ταξί κάνοντας την κράτηση με το πραγματικό του όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του.
Κρυβόταν στην Γκάνα για 4 χρόνια
Το περιστατικό συνέβη το 2022, αλλά η είδηση βγήκε τώρα στη δημοσιότητα, με αφορμή τη σύλληψη και την καταδίκη του ληστή.
Την επόμενη κιόλας μέρα της ληστείας, ο Kissi έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο για την Άκρα της Γκάνας, ισχυριζόμενος ότι χρειαζόταν να φροντίσει την άρρωστη μητέρα του.
Παρέμεινε εκεί, διαφεύγοντας της Δικαιοσύνης, για σχεδόν τέσσερα χρόνια πριν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τελικά, ο απατεώνας επέστρεψε στη Βρετανία στις 26 Μαρτίου και οι ντετέκτιβ τον περίμεναν στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ. Ο Κίσι συνελήφθη επ' αυτοφώρω, έχοντας ακόμα μαζί του το ίδιο τηλέφωνο που είχε χρησιμοποιήσει για να κλείσει το εισιτήριο διαφυγής του με την Uber.
Ο Κίσι, ο οποίος εργάστηκε για την G4S μεταξύ 2019 και 2020, αλλά δεν επέστρεψε τη στολή του όταν παραιτήθηκε, δήλωσε ένοχος για απάτη με ψευδή δήλωση στο Δικαστήριο του Στέμματος του Σνέρσμπρουκ τον Απρίλιο.
Χθες, η δικαστής Ρόζα Ντιν τον καταδίκασε σε 40 μήνες φυλάκιση, χαρακτηρίζοντας το αδίκημα κυνική κατάχρηση της εσωτερικής του γνώσης σχετικά με τις διαδικασίες είσπραξης μετρητών.
Μάλιστα, η εισαγγελέας Ίμοτζεν Νέλσον δήλωσε στο δικαστήριο ότι εκείνη την ημέρα είχαν συγκεντρωθεί 256.000 λίρες για είσπραξη. Ο Κίσι έφυγε τρέχοντας με σχεδόν τις μισές.
Πηγή: iefimerida.gr